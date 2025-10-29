Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada

Ninel Conde se sometió a una queratopigmentación en Nueva York, un procedimiento que cambia el color de ojos de forma permanente.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento
Así luce Ninel Conde tras cambiar el color de sus ojos / (Fotos de AFP y Freepik)

En redes sociales, Ninel Conde sorprendió al mostrarse con una tonalidad diferente en los ojos. Lejos de tratarse de un filtro o de lentes de contacto, la cantante mexicana confirmó que se sometió a una cirugía estética para modificar su color natural y dar inicio a una nueva etapa en su vida.

Artículos relacionados

¿Qué color de ojos eligió Ninel Conde y por qué?

La artista optó por un tono verde olivo, que —según explicó— armoniza con su piel y color de cabello.

En su publicación, compartió un mensaje que reflejó el sentido personal detrás de este cambio:

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”, expresó.

Ninel difundió un video donde mostró el proceso y su reacción tras la intervención, visiblemente conmovida por el resultado. En redes, los internautas destacaron su actitud positiva y coincidieron al afirmar que tiene una imagen renovada y distinta a la que acostumbraban a ver.

Más allá de las críticas, la cantante señaló que este cambio no solo fue estético, sino también una forma de representar su transformación personal y una nueva manera de verse a sí misma.

Artículos relacionados

¿Cuál es el procedimiento que se realizó Ninel Conde?

El procedimiento al que se sometió la artista se llama queratopigmentación, una técnica quirúrgica que utiliza un láser de precisión para crear un microtúnel en la córnea e insertar un pigmento que modifica el color del ojo de manera permanente.

¿Qué es la queratopigmentación, el procedimiento que eligió Ninel Conde?
Niel Conde cambió el color de sus ojos mediante la queratopigmentación / (Foto de AFP)

De acuerdo con especialistas, este método busca alterar el tono del iris sin comprometer la estructura ocular. En el caso de Ninel Conde, la intervención se realizó en una clínica de Nueva York especializada en este tipo de tratamientos.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los riesgos de cambiar el color de ojos con queratopigmentación?

Aunque este procedimiento ofrece resultados permanentes, los expertos advierten que no está exento de riesgos. Entre los posibles efectos secundarios se encuentran infecciones oculares, reacciones alérgicas al pigmento, sensibilidad a la luz, daños en la córnea o alteraciones en la visión.

¿Cuáles son los riesgos de cambiar el color de ojos con queratopigmentación?
La queratopigmentación tiene múltiples riesgos / (Foto de Freepik)s

Por ello, los especialistas recomiendan que este tipo de procedimientos se realicen únicamente bajo supervisión médica y en centros certificados, donde se cuente con la tecnología adecuada y personal capacitado para atender cualquier eventualidad.

Subrayan que, aunque la queratopigmentación ha ganado popularidad entre quienes buscan una apariencia distinta, no debe tomarse a la ligera, ya que implica intervenir una de las partes más delicadas del cuerpo humano.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Iker Millonario se conmueve con video de su mamá. Karol G

Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida

El homenaje conmovió profundamente a Iker Millonario quien no pudo contener las lágrimas al ver el recuerdo de su mamá en pantalla.

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Dulce María reveló su segundo embarazo con una imagen poderosa y recibió mensajes emotivos, incluido uno de su excompañera Anahí.

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Angie Miller reapareció en redes sociales, semanas después de la muerte de B-King, con un misterioso mensaje.

Lo más superlike

Yina Calderón no decepcionó con su look en el inicio de reality internacional Yina Calderón

Yina Calderón sorprende con extravagante look en el inicio de reality internacional

Yina Calderón divide opiniones con el curioso vestido que eligió para su debut en reality internacional en el que está Karina García.

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Jenny López deja sin palabras al interpretar música llanera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera rompió el silencio ante las críticas en redes: "Me pego unas lloradas"

Ideas de disfraces con materiales hechos en casa para Halloween según la IA Halloween

Ideas de disfraces con materiales que tengas en casa para Halloween según la IA

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3