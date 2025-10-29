Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada

En redes sociales, Ninel Conde sorprendió al mostrarse con una tonalidad diferente en los ojos. Lejos de tratarse de un filtro o de lentes de contacto, la cantante mexicana confirmó que se sometió a una cirugía estética para modificar su color natural y dar inicio a una nueva etapa en su vida.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Qué color de ojos eligió Ninel Conde y por qué?

La artista optó por un tono verde olivo, que —según explicó— armoniza con su piel y color de cabello.

En su publicación, compartió un mensaje que reflejó el sentido personal detrás de este cambio:

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”, expresó.

Ninel difundió un video donde mostró el proceso y su reacción tras la intervención, visiblemente conmovida por el resultado. En redes, los internautas destacaron su actitud positiva y coincidieron al afirmar que tiene una imagen renovada y distinta a la que acostumbraban a ver.

Más allá de las críticas, la cantante señaló que este cambio no solo fue estético, sino también una forma de representar su transformación personal y una nueva manera de verse a sí misma.

¿Cuál es el procedimiento que se realizó Ninel Conde?

El procedimiento al que se sometió la artista se llama queratopigmentación, una técnica quirúrgica que utiliza un láser de precisión para crear un microtúnel en la córnea e insertar un pigmento que modifica el color del ojo de manera permanente.

Niel Conde cambió el color de sus ojos mediante la queratopigmentación / (Foto de AFP)

De acuerdo con especialistas, este método busca alterar el tono del iris sin comprometer la estructura ocular. En el caso de Ninel Conde, la intervención se realizó en una clínica de Nueva York especializada en este tipo de tratamientos.

Artículos relacionados Talento internacional Katy Perry confirma su romance con ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau ¡Las fotos son tendencia!

¿Cuáles son los riesgos de cambiar el color de ojos con queratopigmentación?

Aunque este procedimiento ofrece resultados permanentes, los expertos advierten que no está exento de riesgos. Entre los posibles efectos secundarios se encuentran infecciones oculares, reacciones alérgicas al pigmento, sensibilidad a la luz, daños en la córnea o alteraciones en la visión.

La queratopigmentación tiene múltiples riesgos / (Foto de Freepik)s

Por ello, los especialistas recomiendan que este tipo de procedimientos se realicen únicamente bajo supervisión médica y en centros certificados, donde se cuente con la tecnología adecuada y personal capacitado para atender cualquier eventualidad.

Subrayan que, aunque la queratopigmentación ha ganado popularidad entre quienes buscan una apariencia distinta, no debe tomarse a la ligera, ya que implica intervenir una de las partes más delicadas del cuerpo humano.