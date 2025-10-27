Katy Perry confirma su romance con ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau ¡Las fotos son tendencia!

Después de varios meses de especulaciones, la cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hicieron pública su relación durante una aparición conjunta en París.

¿Cómo Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación?

El 25 de octubre, Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados caminando de la mano por las calles de París, mientras celebraban el cumpleaños número 41 de la cantante. Testigos aseguraron que ambos se mostraron relajados y sonrientes durante su recorrido por la zona de Montmartre, donde compartieron gestos de cariño.

Más tarde, la pareja asistió al Crazy Horse, uno de los cabarés más reconocidos de la capital francesa. A la salida, Perry lucía un vestido rojo satinado y Trudeau un traje oscuro con camiseta negra.



El momento más comentado ocurrió cuando un fan le entregó rosas rojas a la artista, mientras el público le cantaba el 'Happy Birthday'. Perry respondió con una sonrisa y un gesto afectuoso hacia Trudeau. La escena fue interpretada por los fanáticos como la confirmación del romance que se venía rumoreando desde hace meses.

¿Cómo surgieron los rumores entre Katy Perry y Justin Trudeau?

Las primeras pistas sobre el vínculo entre la cantante y el político surgieron en julio de 2025, cuando fueron vistos cenando en un restaurante de Montreal. Días después, testigos aseguraron haberlos visto conversando en un parque y asistiendo juntos a uno de los conciertos de la artista.

Posteriormente, algunas fotografías tomadas en un yate frente a Santa Bárbara mostraron escenas más cercanas entre ellos, lo que avivó las especulaciones sobre un posible romance.

Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos en un restaurante de Montreal / (Fotos de AFP)

Fuentes cercanas a la artista aseguraron que solo “era cuestión de tiempo para que confirmaran lo que todos sospechábamos”, destacando se trata de una relación que lleva meses consolidándose desde la discreción y el respeto.

¿Cómo ha sido la vida amorosa de Justin Trudeau antes de su relación con Katy Perry?

Antes de su relación con la cantante, Justin Trudeau estuvo casado durante casi dos décadas con Sophie Grégoire Trudeau, periodista y presentadora de televisión. Se casaron en 2005 y tuvieron tres hijos: Xavier, Ella-Grace y Hadrien.

Justin Trudeau estuvo casado durante casi dos décadas con Sophie Grégoire / (Foto de AFP)

Su matrimonio fue considerado uno de los más estables en la política canadiense, pero en 2023 anunciaron su separación tras 18 años juntos. En un comunicado conjunto, explicaron que la decisión se tomó luego de “muchas conversaciones significativas y difíciles”, y que continuarían siendo una familia unida por el bienestar de sus hijos.

Dos años más tarde, Trudeau volvió a ocupar titulares, esta vez por su romance con Katy Perry. Las recientes apariciones públicas de la pareja y sus gestos de cercanía han despertado gran interés, convirtiéndolos en una de las parejas más comentadas en el mundo del entretenimiento y la política internacional.