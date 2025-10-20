El Jefe revela los nuevos requisitos para entrar a La Casa de los Famosos Colombia 3

La espera terminó y por fin se conocieron los primeros nombres de los aspirantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sin embargo, recientemente el Jefe dio a conocer cuáles son esos requisitos que deben tener aquellos que desean ingresar a la competencia.

Artículos relacionados Yina Calderón Lina Tejeiro opinó sobre el retiro de Yina Calderón en Stream Fighters, esto dijo

¿Qué dijo el Jefe de La casa de los famosos Colombia sobre los nuevo participantes de esta temporada?

En esta oportunidad, el Jefe se mostró abierto a responder todo tipo de curiosidades por parte de los seguidores del programa, quienes se han mostrado intrigados por conocer más detalles de lo que se avecina en la temporada 2025.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se burló del enfrentamiento tan “largo” que tuvo con Andrea Valdiri

"¿Qué debe tener un aspirante a La casa de los famosos Colombia?", fue uno de los interrogantes que recibió. Por su parte, generó expectativa no solo al mencionar que deber ser una persona estratégica, pero sobre con mucha fortaleza, pues advirtió que este año llegarán con pruebas de "ataque".

¿Cuál fue el anuncio que hizo el Jefe de La casa de los famosos Colombia?

Otro de los temas que también causó curiosidad entre los internautas, estuvo relacionado con el hecho saber si en esta temporada podrán participar personas de otros países.

Estos son los requisitos para los aspirantes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Respecto a este tema, el Jefe aseguró que, al igual que en las anteriores temporadas, esta no será la excepción, por lo que en esta oportunidad también será posible.

¿Quiénes son los aspirantes del primer grupo de La casa de los famosos Colombia?

Javier Gómez, Nicolás Arrieta, Juanchi, Juandi Duque, Juan Diego Becerra y Carlos Grande, hacen parte del primer grupo de aspirantes de esta tercera temporada que abrirá sus puertas en los próximos meses.

Cabe señalar que las votaciones están abiertas hasta el próximo el domingo 26 a las 4 p.m. El nombre del primer habitante que ingresará a La casa de los famosos Colombia 3 será confirmado en la emisión de las 7 p.m. de Noticias RCN.

Para conocer todos los detalles de las votaciones y apoyar a tu favorito, no olvides ingresar a lacasadelosfamososcolombia.comdesde tu celular, tablet o computador. Una vez dentro, ubica la caja llamada Votaciones La Casa de los Famosos.