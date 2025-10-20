Karina García mostró las secuelas en su cuerpo tras participar en Stream Fighters 4

Después de protagonizar uno de los encuentros más comentados de Stream Fighters 4, la creadora de contenido y empresaria Karina García reapareció en redes sociales para mostrar cómo fue su regreso a casa luego del combate contra la mexicana Karely Ruiz.

¿Cómo fue el regreso de Karina García después del combate?

A través de sus historias de Instagram, compartió un video que fue grabado por su hija Isabella, en el que se le ve sonriente pero adolorida, revelando algunos moretones y marcas producto del combate.

Karina se convirtió en tendencia por su actitud valiente en el ring, y aseguró que, aunque la experiencia fue exigente físicamente, se siente satisfecha por haber dado lo mejor de sí durante los tres rounds que duró la pelea.

Entre risas, comentó que ya había recuperado el aire tras sufrir un momento de asfixia al finalizar el último round, situación que requirió atención médica inmediata y se puede ver a Karina llegando a su hogar con una mezcla de cansancio y orgullo.

Su hija Isabella, quien la acompañó durante toda la jornada, grabó el momento en el que la creadora mostraba con humor los moretones en sus brazos y piernas, señal de la intensidad del enfrentamiento, y pese al dolor de cabeza y la fatiga, se siente agradecida por la experiencia y por el apoyo recibido de sus seguidores.

“Ya estoy mejor, aunque sí me duele todo”

¿Qué dijeron los seguidores de Karina García sobre su recuperación?

El video generó una ola de mensajes en redes sociales, y muchos seguidores destacaron su valentía y disciplina, asegurando que su entrega dentro del ring fue admirable, mientras otros manifestaron preocupación por su salud y por las consecuencias que un combate de este tipo puede dejar en el cuerpo.

Karina García mostró los moretones y confesó cómo se sintió tras su intensa pelea en Stream Fighters 4. | Foto del Canal RCN.

Algunos resaltaron la fortaleza física y mental de Karina, recordando que este fue su primer encuentro de boxeo profesional dentro del evento organizado por Westcol, y otros enfatizaron que, aunque la pelea fue exigente, ella se mantuvo firme y con una actitud ejemplar.

¿Cómo enfrenta Karina García esta nueva etapa tras la experiencia de Stream Fighters 4?

Más allá de las marcas visibles, Karina aprovechó el momento para reflexionar, señalando que cada golp3 fue también una lección de disciplina y autocontrol, dijo que esta experiencia le permitió probarse a sí misma y que, a pesar del cansancio, siente orgullo de haber enfrentado el reto con determinación.

Entre risas y moretones, Karina García reflexionó sobre la valentía y disciplina que le dejó su paso por el ring. (Foto: Canal RCN)

La empresaria prometió seguir compartiendo su proceso de recuperación y agradeció a quienes se preocuparon por su bienestar, su mensaje, lleno de gratitud y humor.