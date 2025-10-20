Manelyk González opinó sin filtro del retiro de Yina Calderón: "qué falta de respeto"

El retiro de Yina Calderón de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en Stream Fighters, sigue sumando reacciones entre importantes figuras no solo del entretenimiento nacional, sino también a nivel internacional.

¿Cómo reaccionó Manelyk González al retiro de Yina Calderón?

En medio de una transmisión en vivo que hizo Manelyk González, fue interrogada por los internautas sobre la renuncia de Calderón en pleno duelo con Valdiri, pregunta que la llevó a opinar sin filtro de esta situación que continúa dando de qué hablar entre la comunidad digital.

Según lo expresó la mexicana, desde su punto de vista Yina ya tenía "súper planeado" llevar a cabo su renuncia, tal y como sucedió el evento en donde cientos de personas fueron testigos de lo que sucedió.

¿Qué dijo Manelyk González sobre la renuncia de Yina Calderón a Stream Figthers?

Durante sus declaraciones, González no dudó en retractarse sobre lo que dijo en algún momento de Calderón, dejando claro su absoluto rechazo con lo que hizo el pasado sábado 18 de octubre.

"Muchas veces les había dicho, no esa vieja sabe dar contenido... retiro todo lo dicho, me parece una falta de respeto, una falta de respeto hacia ella, una falta de respeto hacia su equipo", fueron sus palabras.

Así mismo, la llamada 'Reina de los Realities', aseguró que, aunque desconocía completamente su preparación, insistió en que fue una falta de respeto para sus fans, y también hacia todas las personas que se encontraban en el lugar expectantes a ver el encuentro.

Manelyk González opinó sobre la renuncia de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Finalmente, no dudó en declarar que todo lo acontecido fue una completa falta de ética, de valores y de principios.

¿Qué dijo Yina Calderón tras su renuncia al enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

Horas después de su renuncia, la empresaria de fajas decidió pronunciarse en redes social frente al tema, dejando ver que, contrario a lo que muchos creen, ella sí logró cumplir su objetivo con su participación en Stream Fighters.