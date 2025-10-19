Yina Calderón se pronunció tras su enfrentamiento con Andrea Valdiri, “quedé con toda la atención”

En Bogotá, el 18 de octubre, se llevó a cabo la cuarta edición de Stream Fighters en el Coliseo MedPlus. Este espectáculo, que combina entretenimiento digital y combates de exhibición, reunió a reconocidas personalidades del mundo de las redes sociales.

Entre los encuentros más llamativos de la noche estaba el que pondría frente a frente a Andrea Valdiri y Yina Calderón, anunciado como el plato fuerte de la jornada.

El resultado, sin embargo, no cumplió con las expectativas del público. Apenas iniciado el primer round, Yina Calderón decidió quitarse los guantes, renunciando a continuar la pelea.

La mamá de Andrea Valdiri acaparó la atención en Stream Fighters. Fotos Canal RCN

El juez intentó convencerla de mantenerse en el combate al menos un asalto, pero la influencer no cambió de opinión. La contienda se cerró en menos de 20 segundos, dejando a Valdiri como ganadora inmediata y a los asistentes entre la sorpresa y el descontento.

El público no tardó en manifestar su inconformidad con abucheos, mientras que en redes sociales comenzaron a multiplicarse memes y críticas, cuestionando la seriedad de la participación de Calderón.

¿Cómo se pronunció Yina Calderón tras lo sucedido con Andrea Valdiri en Stream Fighters?

Horas después del combate, muchos esperaban una explicación clara por parte de Yina Calderón. Al llegar a su casa, la creadora de contenido compartió algunas historias en Instagram en las que se la veía cocinando arroz con huevo, lo que generó nuevas críticas.

No obstante, la declaración más comentada llegó posteriormente en su cuenta oficial. Con un video en el que aparecía Andrea Valdiri llorando después del enfrentamiento, Calderón escribió un mensaje que rápidamente se viralizó.

En él dejó claro que, más allá del resultado deportivo, había conseguido lo que realmente buscaba: ser el centro de la conversación.

Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show

La publicación fue compartida en diferentes plataformas y desató nuevas reacciones, dividiendo opiniones entre quienes criticaron su actitud y quienes reconocieron su habilidad para mantenerse en tendencia.

¿Qué impacto tuvo la reacción de Yina Calderón tras su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

El pronunciamiento de Calderón reforzó la polémica y evidenció una vez más que su participación en estos eventos va más allá del aspecto deportivo.

WestCol arremetió contra Yina Calderón tras su renuncia a Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

Para sus detractores, la influencer mostró una falta de compromiso con el público que esperaba un espectáculo completo. Para sus seguidores, en cambio, confirmó su capacidad para transformar cualquier situación en contenido viral.

Mientras Andrea Valdiri se quedó con el cinturón que la acreditaba como ganadora, Yina Calderón apostó por otro tipo de victoria: la mediática.