La Jesuu desató risas tras su reacción a la derrota de Yina Calderón

El retiro de Yina Calderón de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en Stream Fighters, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, pues la inesperada decisión no solo ha sido duramente cuestionada por los internautas, sino también motivo de risas.

¿Cómo reaccionó La Jesuu al retiro de Yina Calderón en Stream Fighters?

A raíz del abandono de Calderón de su pel3a con Valdiri, Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu,se sumó a la ola reacciones con un video en el que hizo una parodia de una recordada frase que decía Yina en una de sus secciones en La casa de los famosos Colombia.

En el videoclip, que rápidamente obtuvo cientos de ‘likes’, La Jesuu simuló ser la persona encargada de atender un restaurante, pues una persona se acerca a ella en busca de un desayuno, ella, junto a su compañera se muestran dispuestas a atenderlo, sin embargo, cuando el hombre pregunta cuál es el menú, sorprende con su controversial respuesta:

“El día de hoy tenemos una excelente promoción y me gustaría que me dijeras, ¿qué prefieres, una gallina que te haga reír o una muñ3quera que te haga huir, crudas verdades”, fueron las palabras de la influenciadora.

La Jesuu reaccionó a la derrota de Yina Calderón en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo La Jesuu tras el retiro de Yina Calderón en Stream Figthers?

Aunque la creadora digital no dijo explícitamente el nombre de su excompañera en La casa de los famosos Colombia, su publicación fue directamente asociada con lo ocurrido en la noche del pasado sábado cuando a tan solo pocos segundos de haber arrancado el duelo, Yina prefirió anunciar su retiro.

Como era de esperarse, la reacción de la influencer caleña, desató risas entre sus seguidores, quienes inundaron el post con mensajes en los que expresaron lo mucho que les divirtió su actuación.

“Te amo Jesuu jajajajaaj”, “Botón si gayina se tiene que ir de Colombia”, “Lo volviste hacer hermana”, “Yina no merece todo el hat3 que le tiran, merece más”, “Gayina dura hermana jajaja para ponerla en pitadora 3 días”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, el tema sigue siendo ampliamente comentado en las plataformas digitales, en donde desde anoche ha sido tendencia con un número importante de menciones.