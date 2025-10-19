Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu desató risas tras su reacción a la derrota de Yina Calderón

La Jesuu compartió en redes sociales un video en el que hizo una parodia de Yina Calderón que desató risas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Jesuu y Yina Calderóm en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo La Jesuu tras la derrota de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

El retiro de Yina Calderón de su enfrentamiento contra Andrea Valdiri en Stream Fighters, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, pues la inesperada decisión no solo ha sido duramente cuestionada por los internautas, sino también motivo de risas.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó La Jesuu al retiro de Yina Calderón en Stream Fighters?

A raíz del abandono de Calderón de su pel3a con Valdiri, Valentina Ruiz, mejor conocida como La Jesuu,se sumó a la ola reacciones con un video en el que hizo una parodia de una recordada frase que decía Yina en una de sus secciones en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

En el videoclip, que rápidamente obtuvo cientos de ‘likes’, La Jesuu simuló ser la persona encargada de atender un restaurante, pues una persona se acerca a ella en busca de un desayuno, ella, junto a su compañera se muestran dispuestas a atenderlo, sin embargo, cuando el hombre pregunta cuál es el menú, sorprende con su controversial respuesta:

Artículos relacionados

“El día de hoy tenemos una excelente promoción y me gustaría que me dijeras, ¿qué prefieres, una gallina que te haga reír o una muñ3quera que te haga huir, crudas verdades”, fueron las palabras de la influenciadora.

La Jesuu y Yina Calderóm en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu reaccionó a la derrota de Yina Calderón en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo La Jesuu tras el retiro de Yina Calderón en Stream Figthers?

Aunque la creadora digital no dijo explícitamente el nombre de su excompañera en La casa de los famosos Colombia, su publicación fue directamente asociada con lo ocurrido en la noche del pasado sábado cuando a tan solo pocos segundos de haber arrancado el duelo, Yina prefirió anunciar su retiro.

Artículos relacionados

Como era de esperarse, la reacción de la influencer caleña, desató risas entre sus seguidores, quienes inundaron el post con mensajes en los que expresaron lo mucho que les divirtió su actuación.

“Te amo Jesuu jajajajaaj”, “Botón si gayina se tiene que ir de Colombia”, “Lo volviste hacer hermana”, “Yina no merece todo el hat3 que le tiran, merece más”, “Gayina dura hermana jajaja para ponerla en pitadora 3 días”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, el tema sigue siendo ampliamente comentado en las plataformas digitales, en donde desde anoche ha sido tendencia con un número importante de menciones.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Jesuu desató risas con su reacción por el retiro de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate se despachó contra Yina Calderón Melissa Gate

Melissa Gate se despachó contra Yina Calderón tras enfrentamiento con Valdiri

Melissa Gate lanzó duras palabras contra Yina Calderón luego de su retiro en el combate frente a Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

Yina Calderón

Así tuvieron que sacar a Yina Calderón de Stream Fighters tras su polémico retiro

Recientemente, se viralizó el momento en el que Yina Calderón fue sacada escoltada tras su renuncia en Stream Fighters.

Luisa Fernanda W opinó sobre el retiro de Yina Calderón Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W opinó sobre el retiro de Yina Calderón en el enfrentamiento con Valdiri

Luisa Fernanda W se pronunció tras el retiro de Yina Calderón en Stream Fighters 4 y recalcó valores como respeto y coherencia.

Lo más superlike

Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Talento internacional

Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

En medio de luces, aplausos y euforia, una propuesta de matrimonio interrumpió el Stream Fighters 4 y conmovió a miles, incluido Westcol.

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?