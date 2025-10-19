Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
WestCol estalla contra Yina Calderón tras su retiro en Stream Fighters: "queda vetada"

WestCol, organizador del evento, se pronuncio tras el retiro de Yina Calderón y arremetió en su contra.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
WestCol arremetió contra Yina Calderón tras su renuncia a Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

En la noche del pasado 18 de octubre, se llevó a cabo el esperado evento de Stream Fighters que convocó a cientos de personas en el Coliseo MedPlus de la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, la sorpresa de la noche fue el retiro de Yina Calderón, quien a pocos segundos de haber iniciado el combate, tomó la decisión de retirarse del ring del boxeo dejando a su contrincante, Andrea Valdiri, quien resultó llevándose la victoria en el encuentro.

Como era de esperarse, su decisión provocó una ola de reacciones no solo entre los asistentes quienes al unísono decidieron abuchearl4, también los internautas se pronunciaron al respecto con memes y burl4as frente a lo sucedido, incluso, WestCol, el organizador del evento arremetió contra la influenciadora por no cumplir con su palabra y no ser una digna contrincante para Valdiri.

¿Qué dijo WestCol sobre la renuncia de Yina Calderón tras su enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

Y es que el creador de contenido y dueño no pudo quedarse callado ante lo que presenciaron millones de personas, por lo que decidió bajar al ring para ofrecer unas declaraciones y rechazar el acto de la empresaria de fajas.

“Cuando hay una persona sin valores, sin respeto, no se puede hacer nada, esa mujer queda vetada, Valdiri, te mereces una buena p3lea, una buena contrincante, un buen rival”, señaló WestCol.

Así mismo, pidió perdón a todos aquellos que se encontraban expectantes por vivir este encuentro, sin embargo, fue claro al mencionar que es sus manos no está controlar lo que hacen “mujeres tan 4squeros4s que no representan a Colombia”.

Andrea Valdiri posa a la cámara tras visitar el Canal RCN.
Finalmente, el también influenciador colombiano, no dejó pasar por alto la oportunidad para pedirle al público lo siguiente: “un ruido para que Yina Calderón se vaya pa’ la put4 mi3rd4”.

El inesperado retiro de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó un sinsabor en muchos aficionados que esperaban poder ven en acción a Calderón y a Valdiri, pues desde que se hizo el anuncio oficial de esta cuarta edición y su participación, habían altas expectativas en su enfrentamiento.

