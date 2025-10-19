Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón en pleno enfrentamiento

El 18 de octubre, el Coliseo MedPlus de Bogotá fue sede de la cuarta edición de Stream Fighters, un evento que reunió a creadores de contenido en varios combates.

Entre los encuentros más esperados estaba el de Andrea Valdiri frente a Yina Calderón, situación que había generado gran expectativa en redes durante varios meses.

El resultado, sin embargo, no fue el esperado. Apenas segundos después de iniciar, Calderón decidió abandonar el ring, lo que convirtió a Valdiri en ganadora sin necesidad de continuar el enfrentamiento. La reacción del público fue inmediata: abucheos y comentarios de decepción por lo que consideraron una pelea inconclusa.

La reacción de Andrea Valdiri al retiro de Yina Calderón.

En medio de esa situación, la madre de Andrea Valdiri, Carmen Valdiri, fue protagonista de la noche. Su expresión de molestia por la decisión de Calderón quedó registrada en distintos videos que rápidamente circularon en redes sociales.

¿Cómo reaccionó la mamá de Andrea Valdiri tras la renuncia de Yina Calderón?

De acuerdo con las imágenes difundidas, Carmen Valdiri no ocultó su inconformidad al ver que Yina Calderón se retiraba casi de inmediato.

En las grabaciones se aprecia cómo la madre de la empresaria reaccionó con evidente disgusto por la falta de continuidad en el combate, lo que coincidió con el sentir de muchos asistentes en el coliseo.

La preparación de Andrea Valdiri había sido ampliamente compartida en redes sociales durante meses, lo que aumentó la frustración al no ver un enfrentamiento completo.

Para los espectadores, los gestos de Carmen reflejaron no solo la decepción personal como madre, sino también la del público que esperaba un espectáculo de mayor duración.



Los comentarios en internet señalaron que la actitud de Carmen fue la reacción más auténtica de la noche, ya que plasmó el descontento general frente a un resultado que se resolvió en menos de 20 segundos.

¿Cómo reaccionaron las redes ante los gestos de la mamá de Andrea Valdiri?

La aparición de Carmen Valdiri en los videos se convirtió en tendencia en Colombia pocas horas después del evento. Su nombre escaló rápidamente entre las búsquedas, incluso por encima de lo ocurrido dentro del ring.

En redes sociales, los internautas compartieron los fragmentos de su reacción y la catalogaron como “la voz del público”. Algunos usuarios apoyaron su molestia, argumentando que la retirada de Calderón no estuvo a la altura.