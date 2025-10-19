Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andy Rivera confirmó rumores de romance tras besar a reconocida influencer en pleno concierto

En medio de su concierto en el Movistar Arena, Andy Rivera le agradeció públicamente a Xime Mua por acompañarlo en este nuevo proceso.

Daniela Morales
Ella es Xime Mua, la novia de Andy Rivera
Andy Rivera besó a Xime Mua en pleno concierto. Imagen de freepik

Recientemente se vivió uno de los conciertos más esperados en el Movistar Arena, escenario que Andy Rivera eligió para ofrecer uno de los espectáculos más especiales de 2025.

La noche estuvo cargada de emociones y sorpresas, con invitados de lujo como Luigi21Plus, Juan Duque, Lenin Ramírez y, por supuesto, su padre, el reconocido cantante Jhonny Rivera, quien lo acompañó con todo su cariño.

En cuanto al ámbito musical, todo fue un éxito; sin embargo, la vida personal y sentimental de Andy también ha sido tema de conversación. Tras su mediática relación con la actriz Lina Tejeiro, con quien compartió varios años, el artista no había sido vinculado oficialmente con otra persona… hasta ahora.

Al parecer, esa etapa llegó a su fin, pues durante su concierto en el Movistar Arena, Andy sorprendió al público al invitar al escenario a la creadora de contenido Ximena Castaño, más conocida en redes sociales como Xime Mua.

¿Qué pasó en el concierto de Andy Rivera con Xime Mua?

Ella es un claro ejemplo de que la perseverancia da frutos: hace años compartía en sus contenidos “soñando” estar con Andy Rivera, “su amor platónico”, y gran parte de su material giraba en torno a esa ilusión.

El destino y las redes sociales hicieron lo suyo, y tras tantas menciones, finalmente pudo conocerlo. La conexión fue inmediata. Incluso, es importante mencionar que Xime fue la modelo del videoclip Dame un beso, lanzado por el cantante hace unos meses.

Hasta ese momento todo parecía un tema profesional, pero los seguidores no perdían la esperanza de que esa complicidad se convirtiera en algo más. Y así fue: en su más reciente concierto en Bogotá, Andy dejó a un lado las dudas, invitó a Ximena al escenario y le dedicó palabras de agradecimiento.

¿Quién es Xime Mua y qué tiene que ver con Andy Rivera?

El cantante destacó que ella fue una pieza clave en todo el proceso de preparación del concierto en el Movistar Arena, y confesó que, al ver el éxito de su padre en ese mismo escenario, fue precisamente Ximena quien lo inspiró a cumplir ese sueño.

El momento más emotivo llegó al final de la interpretación, cuando Andy les dijo frente a todos: “¿Sabes qué siento? Porque yo siento… que te quiero”, terminando sus palabras con un beso que sorprendió a todos los asistentes.

Para muchos, este gesto significó la confirmación de una nueva relación, o al menos el inicio de algo muy especial entre ellos. Seguramente, en poco tiempo, ambos compartirán más detalles de este nuevo capítulo a través de sus redes sociales.

