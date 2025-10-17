Jhonny Rivera explicó por qué ya decoró su casa para Navidad: "es exagerado"

A pocos meses de la llegada del último mes del año, varias celebridades se han mostrado emocionados de poder celebrar esta fecha amada por muchos como lo es la Navidad.

¿Por qué Jhonny Rivera se mostró en 'modo navideño' en redes sociales?

Uno de ellos es Jhonny Rivera, quien través de su cuenta de Instagram, en donde ha construido una comunidad de millones de seguidores, sorprendió al realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que habló de varios temas de su vida personal.

Artículos relacionados Influencers Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

Sin embargo, hubo algo en particular que llamó la atención de los internautas y fue la decoración navideña que se podía apreciar en sus historias, situación a que un usuario le preguntara lo siguiente: "Ay dios, ¿ya tienen navidad? jajaja".

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia estalló contra Mateo Varela tras presunta infidelidad suya: así reaccionó la actriz

Frente a la curiosidad de esta persona, el intérprete no dudó en revelar la razón por la que aún faltando varias semanas para diciembre, su casa ya está lista para las celebraciones de fin de año.

"Es que mi mamá y Jenny, aman la navidad pero de una manera loca", comentó el artista dejando ver quiénes son las responsables de que su hogar ya esté decorado.

La razón por la que Jhonny Rivera ya decoró su casa de navidad. Foto | Canal RCN.

¿Cuál es la razón por la que Jonny Rivera ya decoró su casa con adornos navideños?

De acuerdo con lo revelado por el pereirano, cuando se aproxima esta época del año, su pareja y su mamá se encargan de que su casa luzca completamente llena de adornos no solo en la sala sino en todos los espacios que la conforman.

"Vean no les quiero exagerar, pero uno levanta la tasa del baño de mi mamá y suena un villancico, es exagerado, esperen y verán, no les voy a mostrar todavía, pero esto lo llenan de cosas Dios mío bendito, pero es chévere, bonito, la navidad es bonita", agregó el cantante.

Seguramente como en casa de Jhonny, otros famosos desde ya se encuentran desempolvando el arbolito para nuevamente darle la bienvenida a Diciembre, un mes que llena de ilusión a millones de personas que esperan ansiosos poder compartir y reencontrarse con sus seres queridos.