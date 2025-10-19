Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri recibió pulla de su cuñada por enfrentamiento con Yina Calderón

Un comentario de la cuñada de Andrea Valdiri sobre el combate con Yina Calderón se convirtió en tema viral.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Andrea Valdiri recibió pulla de su cuñada por enfrentamiento con Yina.
Cuñada de Andrea Valdiri se manifestó por enfrentamiento con Calderón. Foto Canal RCN

La pelea más esperada de Stream Fighters 4 no solo generó polémica en el cuadrilátero, también dejó titulares fuera del ring.

Andrea Valdiri, protagonista de la velada junto a Yina Calderón, vivió un episodio inesperado cuando la hermana de su actual pareja, Camila Sepúlveda, lanzó una frase que no pasó desapercibida y motivó la conversación en redes sociales.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
La promesa que WestCol le hizo a Andrea Valdiri tras el retiro de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo la cuñada de Andrea Valdiri previo a su encuentro con Yina Calderón?

Camila Sepúlveda, hermana de Juan Sepúlveda, empresario antioqueño que actualmente sostiene una relación sentimental con Andrea Valdiri, intervino en la previa del combate con un comentario que rápidamente llamó la atención.

Minutos antes del encuentro con Yina Calderón, Camila compartió una frase en tono de broma que, sin embargo, se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Ya sabe que, si no gana, deja de ser mi cuñada

La expresión, aunque cargada de humor y sin intención de confrontación, fue replicada por decenas de cuentas y páginas de entretenimiento, amplificando su impacto en cuestión de horas.

El contexto en que fue dicha, justo antes de que iniciara uno de los momentos más esperados de Stream Fighters 4, contribuyó a que los seguidores lo interpretaran como un gesto lleno de amor y apoyo.

¿Qué ocurrió en el combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

El Coliseo MedPlus, en Bogotá, se llenó de fanáticos que agotaron las entradas para ver un enfrentamiento que prometía mucho rifirrafe. Además, más de cuatro millones de personas siguieron la transmisión en línea, consolidando el evento como uno de los más comentados del año.

La expectativa era alta: Andrea Valdiri subió al ring con un emotivo video dedicado por sus hijas, mientras que Yina Calderón ingresó acompañada de sus hermanas. Sin embargo, el encuentro deportivo duró apenas unos segundos.

¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.
¡Duró menos de 10 segundos! Yina Calderón sorprendió a todos al abandonar su pelea contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4. Foto Canal RCN

Calderón abandonó el combate en menos de veinte segundos, generando molestia entre los asistentes y sorpresa en la transmisión en vivo.

Valdiri aseguró que no tuvo una rival a la altura del reto. Su frustración fue compartida por Westcol, parte de la organización, y por los fanáticos que llegaron incluso a lanzar objetos al ring en señal de inconformidad.

