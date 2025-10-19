Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así tuvieron que sacar a Yina Calderón de Stream Fighters tras su polémico retiro

Recientemente, se viralizó el momento en el que Yina Calderón fue sacada escoltada tras su renuncia en Stream Fighters.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Así tuvieron que sacar a Yina Calderón del evento Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

En medio de la controversia que generó el retiro de Yina Calderón en Stream Fighters en la noche del pasado sábado 18 de octubre, recientemente usuarios de las redes sociales dieron a conocer el momento exacto en el que la polémica creadora de contenido tuvo que abandonar el lugar.

¿Cómo tuvo que ser sacada Yina Calderón tras su retiro en Stream Figthers?

De acuerdo con un video publicado en la red social TikTok, una vez Yina anunció frente al público su decisión de retirarse de la pel3ea frente a Andrea Valdiri, tuvo que ser sacada del sitio escoltada entre varios hombres que utilizaron su fuerza para impedir que la empresaria de fajas fuera agr3dida por alguno de los asistentes.

En la grabación, que fue tomada desde la parte inferior del escenario, también se puede observar que, además de ser acompañada por la seguridad que le ofreció el evento, sus familiares también la acompañaron en su salida.

¿Qué dijo Yina Calderón tras su retiro de su pel3a en Stream Figthers?

El corto enfrentamiento que solo duró un par de segundos ha sido motivo de burlas en redes sociales, pues en las cámaras quedó registrado cómo Calderón luego de ser abordada con fuerza por Andrea Valdiri, decide quedarse completamente inmóvil, y más tarde anunciar su renuncia a la p3lea.

Ante la decisión de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia de abandonar el juego, Andrea Valdiri se llevó el título de ganadora, sin embargo, pese a su victoria, la mujer se mostró inconforme con lo ocurrido, pues su deseo era ganar, pero no en esas condiciones.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así sacaron a Yina Calderón de Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

"Tengo un montón de sentimientos, la verdad tengo pena, tengo vergüenza, porque ustedes vinieron para ver una buena pel3a machi, hey, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme", expresó la creadora de contenido.

Por su parte, Calderón reveló en su cuenta de Instagram, que, contrario a lo que muchos creen ella logró salirse con la suya y cumplir con su objetivo: “Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención. Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”, afirmó.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón tuvo que ser escoltada tras su retiro en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.
