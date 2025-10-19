Valdiri rompió el silencio ante abandono de Yina en boxeo: "No llamen inteligencia a la mediocridad"

Una total polémica, así fue el enfrentamiento final en Stream Fighters entre Andrea Valdiri y Yina Calderón.

Artículos relacionados Talento nacional La reconocida actriz Judy Henríquez fue víctima de rechazo por su edad: colegas se pronunciaron

¿Por qué el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón se salió de control?

Aunque se esperaba que la bailarina y la empresaria de fajas dieran el show que muchos pedían, tan solo bastaron unos cuantos segundos para que Yina Calderón abandonara el enfrentamiento.

Sí, Yina Calderón abandonó el ring de boxeo, lo cual hizo que la tuvieran que sacar del lugar con escoltas, pues el público estaba descontrolado por esta decisión.

Entre los argumentos, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia indicó que la iban a noquear y, por ende, prefería desistir.

Algunos dicen que a Yina le dio miedo de Valdiri | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue la respuesta de Andrea Valdiri a Yina Calderón tras abandonar el ring de boxeo?

Ya pasaron las primeras horas y la empresaria apareció en redes sociales diciendo que dejó a Valdiri como ganadora, pero toda la atención la tiene ella.

Pues bien, Andrea Valdiri rompió el silencio. Mediante una historia en Instagram, la bailarina escribió un mensaje como respuesta para Yina Calderón. La tildó de "mediocre" y más.

"En la vida hay que tener coherencia. ¿Hablar detrás de una pantalla es muy fácil, pero asumir una responsabilidad? No le llamen inteligencia a la mediocridad. Gracias Colombia, no ganamos un cinturón, nos ganamos el respeto", escribió Anddrea Valdiri.

Por otro lado, en el clip es posible observar el momento en el que Yina Calderón dice que Valdiri la iba a noquear y ella no le iba a dar ese gusto.

"Me va a noquear y no le voy a dar el gusto, las palabras de la ga-yina", añadió.

¿Qué sucedió cuando Yina Calderón abandonó Stream Fighters?

Yina Calderón había hecho toda una parafernalia diciendo que iba a enfrentarse a Andrea Valdiri, pero sus acciones demostraron lo contrario.

Pese a esto, los puntos de vista están divididos. Para algunos, la influencer fue "inteligente", pero para otros fue "irrespetuosa".

Yina Calderón no dio el show que prometió en redes sociales | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Miss Universo Esta es la foto oficial de Vanessa Pulgarín por Colombia en Miss Universo 2025, ¿se ve diferente?

En cuanto a Andrea Valdiri, quedó afectada porque ambas prometieron al público un show estelar que después de tantas horas esperando no fue así.

El streamer WestCol, organizador del evento, se salió de las casillas y arremetió contra Yina. Todo quedó en vivo y en directo.