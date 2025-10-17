Esta es la foto oficial de Vanessa Pulgarín por Colombia en Miss Universo 2025, ¿se ve diferente?

El pasado 28 de septiembre la antioqueña Vanessa Pulgarín fue coronada como Miss Universe Colombia 2025. La transmisión de la gala de elección y coronación fue en el Canal RCN y ahora la modelo se prepara para representar a todo el país en Miss Universo, cuya edición de este año se llevará a cabo en Tailandia.

Vanessa Pulgarín promete dar lo mejor de sí misma para dejar a Colombia en lo alto. Por el momento, mientras arriba a suelos asiáticos, Miss Universo reveló la foto oficial de la colombiana.

¿Cuál es la foto oficial de Vanessa Pulgarín rumbo a Miss Universo 2025?

Miss Universo, el certamen de belleza más importante en el mundo, publicó la foto oficial de Vanessa Pulgarín para su edición número 74.

Vanessa Pulgarín participó en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

La fotografía, la cual ya se encuentra, por ejemplo, en la aplicación de votaciones para apoyar a la colombiana en tan solo el comienzo para todo lo que se viene para la modelo paisa en noviembre.

La misma Vanessa Pulgarín compartió su retrato oficial a través de Instagram.

"Estamos listos para gritar Colombia ante el Universo", escribió la Miss Universe Colombia 2025.

La fotografía muestra a la reina con una llamativa mirada, su cabello con ondas y piel de porcelana. Este es el retrato:

Claudia Bahamón, quien presentó Miss Universe Colombia, el reality, no dudó en manifestar su apoyo para la reina de todos los colombianos. "¡Sí, vamos Colombia! Con toda, Vanessa", escribió la famosa mujer de la farándula.

¿Cuándo y dónde será Miss Universo 2025?

Miss Universo es el evento que reúne a las mujeres de todo el mundo para celebrar la belleza global. Para este año 2025, en su edición número 74, Miss Universo se hará en Tailandia, puntualmente en la ciudad de Nonthaburi, en el Impact Challenger Hall en Pak Kret.

La fecha de la elección y coronación de la próxima Miss Universo es el 21 de noviembre de 2025. Expertos ven a Vanessa Pulgarín destacando al lado de otras representantes de países como Tailandia, Venezuela y Filipinas.