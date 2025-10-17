Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido influencer publicó video con Baby Demoni tres días antes de que muriera: se veía feliz

El influencer Santiago Arroyave alcanzó a hablar con Baby Demoni días antes sin esperar que iba a ser la última vez.

La muerte de la influencer Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, tiene atentos a los internautas y seguidores.

¿Por qué la muerte de Baby Demoni causa intriga?

El caso de la joven madre que partió de este mundo es tendencia. Después de que las hermanas Yina y Juliana Calderón lamentaron el fallecimiento de Baby Demoni, resonó en las distintas plataformas por la manera como quedó sin vida.

Yina y Juliana hicieron un llamado para que se haga la investigación y se dé el dictamen de lo que le sucedió a Baby Demoni. Entre las teorías, se dice que ella misma habría sido la responsable, pero también resuena la posibilidad de que su pareja habría intervenido en su muerte.

Para los usuarios digitales, fueron extrañas las circunstancias en las que la también modelo murió. Por lo tanto, no solo se han interesado en saber sobre ella, a la vez han venido saliendo videos de días antes.

Muerte
¿Cuál es el video de Baby Demoni tres días antes de morir?

El reconocido influencer y exfutbolista Santiago Arroyave sacó a la luz un video en el que él logró hablar con Baby Demoni. De acuerdo con la descripción del clip, la conversación se dio tres días antes de la muerte de su colega de redes sociales.

El video es corto, ambos influenciadores saludaron, Arroyave le deseó una pronta recuperación a Baby Demoni, puesto que la modelo se había hecho una intervención en su figura y estaba cuidándose; inclusive, en el clip apareció con faja.

Asimismo, Santiago la invitó a que fuese a Medellín para que grabaran contenidos para sus comunidades digitales. Finalmente, se mandaron bendiciones entre los dos.

¿Qué mensaje escribió Santiago Arroyave lamentando la muerte de Baby Demoni?

Santiago Arroyave no solo compartió el video, sino que le consignó unas sentidas palabras. Entre sus manifestaciones, escribió que Baby Demoni tenía una linda energía y no merecía partir de este mundo.

"Esto fue hace tres días... Habíamos quedado para vernos, para hacer contenido. Me duele todo esto de verdad, hay gente con tan linda luz que no merecía esto. Que en paz descanse", se lee en Instagram.

