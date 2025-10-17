Andrea Valdiri deja a todos en shock al reconocer talento de Yina Calderón: "Eso no lo puedo quitar"
Andrea Valdiri destacó a Yina Calderón, algo que nadie esperaba que fuese a suceder y mucho menos en vivo.
El tiempo ya está escrito y Andrea Valdiri se enfrentará contra Yina Calderón el sábado 18 de octubre.
¿Por qué Andrea Valdiri y Yina Calderón son estelares en Stream Fighters?
A un día de que la dupla de influencers se desquite en el ring de boxeo, se mantienen las reacciones, opiniones y más debido a que este enfrentamiento fue catalogado como el "estelar" del evento que se llama Stream Fighters.
Yina Calderón y Andrea Valdiri son las más mencionadas. Ambas no se soportan y tienen a todos hablando sobre ellas.
Aunque son más las críticas y opiniones negativas que hay, Andrea Valdiri asombró porque reconoció que no todo lo de su contrincante es malo, sino que aceptó que también ha sido un trabajo en conjunto el hecho de que ambas son tendencia por la participación que tendrán en el mencionado evento.
Mediante una transmisión en vivo con el streamer WestCol, quien es uno de los organizadores de Stream Fighters, Valdiri lanzó sus comentarios y uno de ellos fue relativamente "amistoso" para Calderón.
¿Cuál fue la aptitud de Yina Calderón que Andrea Valdiri destacó?
De acuerdo con la bailarina barranquillera, reconoció que la empresaria de fajas ha hecho "bulla" y eso ha servido para que ambas se posicionen en redes sociales, además de otras palabras.
"Yo sí voy a reconocer una vaina. Nosotras desde que estamos en esta vaina, Stream Fighters sonó mucho también por el trabajo que hicimos las dos; eso no lo puedo quitar y reconozco el trabajo de cada una. La vieja (Yina Calderón) hizo su bulla, bacano, yo hice mi bulla", expresó Valdiri.
En la misma vertiente, la influencer comentó que es muy diferente a Yina Calderón, especialmente en el estilo porque mientras a la empresaria "le gusta tirar mi3rda" a la bailarina no le parece eso.
"A la final se hizo un buen trabajo para que la gente viera un buen show", concluyó Andrea Valdiri.
Esta es la cuarta vez que se presenta Stream Fighters, se trata de un evento en vivo con público y transmisión vía streaming en donde rostros de internet, algunos con diferencias, boxean.