Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri deja a todos en shock al reconocer talento de Yina Calderón: "Eso no lo puedo quitar"

Andrea Valdiri destacó a Yina Calderón, algo que nadie esperaba que fuese a suceder y mucho menos en vivo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Valdiri, Yina Calderón
Andrea Valdiri deja a todos en shock al reconocer talento de Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

El tiempo ya está escrito y Andrea Valdiri se enfrentará contra Yina Calderón el sábado 18 de octubre.

Artículos relacionados

¿Por qué Andrea Valdiri y Yina Calderón son estelares en Stream Fighters?

A un día de que la dupla de influencers se desquite en el ring de boxeo, se mantienen las reacciones, opiniones y más debido a que este enfrentamiento fue catalogado como el "estelar" del evento que se llama Stream Fighters.

Yina Calderón y Andrea Valdiri son las más mencionadas. Ambas no se soportan y tienen a todos hablando sobre ellas.

Aunque son más las críticas y opiniones negativas que hay, Andrea Valdiri asombró porque reconoció que no todo lo de su contrincante es malo, sino que aceptó que también ha sido un trabajo en conjunto el hecho de que ambas son tendencia por la participación que tendrán en el mencionado evento.

Yina Calderón, Andrea Valdiri
Yina Calderón sentenció que debe enfrentarse contra Andrea Valdiri así no quiera | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Mediante una transmisión en vivo con el streamer WestCol, quien es uno de los organizadores de Stream Fighters, Valdiri lanzó sus comentarios y uno de ellos fue relativamente "amistoso" para Calderón.

¿Cuál fue la aptitud de Yina Calderón que Andrea Valdiri destacó?

De acuerdo con la bailarina barranquillera, reconoció que la empresaria de fajas ha hecho "bulla" y eso ha servido para que ambas se posicionen en redes sociales, además de otras palabras.

"Yo sí voy a reconocer una vaina. Nosotras desde que estamos en esta vaina, Stream Fighters sonó mucho también por el trabajo que hicimos las dos; eso no lo puedo quitar y reconozco el trabajo de cada una. La vieja (Yina Calderón) hizo su bulla, bacano, yo hice mi bulla", expresó Valdiri.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri mencionó algo positivo de Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

En la misma vertiente, la influencer comentó que es muy diferente a Yina Calderón, especialmente en el estilo porque mientras a la empresaria "le gusta tirar mi3rda" a la bailarina no le parece eso.

"A la final se hizo un buen trabajo para que la gente viera un buen show", concluyó Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

Esta es la cuarta vez que se presenta Stream Fighters, se trata de un evento en vivo con público y transmisión vía streaming en donde rostros de internet, algunos con diferencias, boxean.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri rompió el silencio sobre Yina Calderón y su obsesión con ella Andrea Valdiri

Andrea Valdiri lanzó inesperada declaración sobre Yina Calderón: “ella es una fanática más”

Andrea Valdiri volvió a encender las redes al lanzar una inesperada afirmación sobre Yina Calderón previo a su enfrentamiento.

El mensaje de la mamá de B-King tras un mes del fallecimiento Talento nacional

Mamá de B-King recordó a su hijo con desgarrador mensaje tras un mes de su partida

La mamá de B-King compartió emotivas palabras para su hijo, recordando su vida tras cumplirse un mes de su partida.

Laura de León y Salomón Bustamante Laura de León

Laura de León rompió el silencio sobre su supuesta ruptura con Salomón Bustamante

Laura de León se pronunció sobre la supuesta confirmación de una ruptura con Salomón Bustamante.

Lo más superlike

Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

Ricardo Vesga no logró conquistar al jurado con su receta de pasta y recibió el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef Celebrity 2025.

Martín Elías Jr. mostró la nueva camioneta que se compró Martín Elías

Martín Elías Jr. mostró la lujosa camioneta que se compró: esta es la millonada que cuesta

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena. Cazzu

Cazzu le responde a Nodal y dedica canción a las mamás que crían solas a sus hijos

Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas Viral

Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters