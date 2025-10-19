Laura González reaccionó a la victoria de Karely Ruiz sobre Karina García

El pasado 18 de octubre, Bogotá recibió la cuarta edición del evento Stream Fighters en el Coliseo MedPlus, una cita que reunió a cientos de espectadores y seguidores de las figuras digitales más reconocidas.

Uno de los combates que más expectativa generó fue el enfrentamiento entre Karina García y la mexicana Karely Ruiz. La entrada de García al ring estuvo acompañada por Yailín “La Más Viral”, lo que generó aún mucha más emoción.



Sin embargo, al otro lado, Karely Ruiz se mostró concentrada y segura de su preparación. Desde el inicio del combare, ambas buscaban demostrar su resistencia, pero fue en el último asalto cuando la mexicana tomó el control.

Con movimientos rápidos y un dominio evidente del espacio, Ruiz logró acorralar a su rival. Karina García, cansada y sin fuerza suficiente, intentó resistir, pero los jueces confirmaron lo que ya era evidente: la victoria fue para Karely Ruiz, quien recibió la ovación de gran parte de los asistentes.

¿Qué hizo Laura González tras la victoria de Karely Ruiz sobre Karina García?

La decisión de los jueces no solo fue celebrada en el coliseo, también tuvo eco en redes sociales, así como la reacción de Laura González.

La modelo colombiana, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia donde estuvo con Karina García, compartió con sus seguidores la manera en que vivió el desenlace de la pelea.

A través de historias en Instagram publicadas desde su cuenta oficial, Laura González mostró su alegría justo en el momento en que Ruiz fue declarada ganadora. En los videos se le ve saltando y gritando, muy emocionada por el resultado.

Su entusiasmo no pasó desapercibido y rápidamente se volvió tema de conversación. Cabe recordar que Laura González mantuvo una relación tensa con Karina García durante su paso por el reality, en el que incluso afirmó que la paisa había intervenido en su vida personal.



¿Por qué la reacción de Laura González generó comentarios?

El gesto de la modelo fue interpretado de distintas maneras. Para algunos usuarios, la emoción de González fue natural y reflejó la resolución de una rivalidad que había iniciado tiempo atrás. Otros, en cambio, señalaron que su actitud mostraba resentimiento hacia García, lo que alimentó el debate en redes sociales.