Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura González reaccionó a la victoria de Karely Ruiz sobre Karina García

Laura González celebró con euforia la victoria de Karely Ruiz sobre Karina García durante el evento en Bogotá.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Laura González reaccionó a la victoria de Karely Ruiz
Laura González celebró con euforia la victoria de Karely Ruiz. Fotos Canal RCN

El pasado 18 de octubre, Bogotá recibió la cuarta edición del evento Stream Fighters en el Coliseo MedPlus, una cita que reunió a cientos de espectadores y seguidores de las figuras digitales más reconocidas.

Uno de los combates que más expectativa generó fue el enfrentamiento entre Karina García y la mexicana Karely Ruiz. La entrada de García al ring estuvo acompañada por Yailín “La Más Viral”, lo que generó aún mucha más emoción.

Laura González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Laura González. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, al otro lado, Karely Ruiz se mostró concentrada y segura de su preparación. Desde el inicio del combare, ambas buscaban demostrar su resistencia, pero fue en el último asalto cuando la mexicana tomó el control.

Artículos relacionados

Con movimientos rápidos y un dominio evidente del espacio, Ruiz logró acorralar a su rival. Karina García, cansada y sin fuerza suficiente, intentó resistir, pero los jueces confirmaron lo que ya era evidente: la victoria fue para Karely Ruiz, quien recibió la ovación de gran parte de los asistentes.

¿Qué hizo Laura González tras la victoria de Karely Ruiz sobre Karina García?

La decisión de los jueces no solo fue celebrada en el coliseo, también tuvo eco en redes sociales, así como la reacción de Laura González.

La modelo colombiana, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia donde estuvo con Karina García, compartió con sus seguidores la manera en que vivió el desenlace de la pelea.

A través de historias en Instagram publicadas desde su cuenta oficial, Laura González mostró su alegría justo en el momento en que Ruiz fue declarada ganadora. En los videos se le ve saltando y gritando, muy emocionada por el resultado.

Artículos relacionados

Su entusiasmo no pasó desapercibido y rápidamente se volvió tema de conversación. Cabe recordar que Laura González mantuvo una relación tensa con Karina García durante su paso por el reality, en el que incluso afirmó que la paisa había intervenido en su vida personal.

Filtran audios entre Laura González y exeditor de Karina García: esto revelan
(Foto Canal RCN).

¿Por qué la reacción de Laura González generó comentarios?

El gesto de la modelo fue interpretado de distintas maneras. Para algunos usuarios, la emoción de González fue natural y reflejó la resolución de una rivalidad que había iniciado tiempo atrás. Otros, en cambio, señalaron que su actitud mostraba resentimiento hacia García, lo que alimentó el debate en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Karen Sevillano se burló de la derrota de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri

La influenciadora Karen Sevillano no se guardó nada y, fiel a su humor, compartió varios videos burlándose de lo ocurrido.

Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón Andrea Valdiri

Mamá de Andrea Valdiri es tendencia por gestos hacia Yina Calderón en pleno enfrentamiento

La mamá de Andrea Valdiri acaparó la atención en Stream Fighters tras su reacción con la renuncia de Yina Calderón.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Andrea Valdiri arremetió contra Yina Calderón tras su inesperado abandono: "¡Qué vergüenza!

Andrea Valdiri no ocultó su rabia contra Yina Calderón tras tomar la decisión de retirarse del enfrentamiento.

Lo más superlike

Una propuesta de matrimonio sorprendió a todos en medio del Stream Fighters 4 en el Coliseo MedPlus. Talento internacional

Una inesperada propuesta de matrimonio detuvo Stream Fighters 4 y emocionó a Westcol

En medio de luces, aplausos y euforia, una propuesta de matrimonio interrumpió el Stream Fighters 4 y conmovió a miles, incluido Westcol.

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?