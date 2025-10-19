Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La promesa que WestCol le hizo a Andrea Valdiri tras el retiro de Yina Calderón de Stream Fighters

En medio del revuelo que causó la decisión de Yina Calderón, WestCol le hizo una importante promesa a Andrea Valdiri.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esta fue la promesa que WestCol le hizo a Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

En medio del revuelo que continúa causando la decisión del retiro de Yina Calderónde su enfrentamiento en Stream Fighters, hubo una declaración que no pudo pasar desaperciba entre los internautas, y es la sorpresiva promesa que WestCol le hizo a Andrea Valdiri.

¿Cuá fue la promesa que WestCol le hizo a Andrea Valdiri tras el retiro de Yina Calderón de Stream Fighters?

A raíz del gesto de la empresaria que fue duramente rechazado entre los asistentes, el mismo WestCol, organizador del evento, no dudó en pronunciarse desde el escenario principal para expresar su posición al respecto y referirse a lo sucedido, dejando ver su enojo por el desenlace que tuvo el tan esperado combate.

Además de arremeter contra Calderón y dejar claro frente a todos que es una mujer que no representa a las mujeres de Colombia, el joven no dejó pasar por la alto la oportunidad para exaltar el esfuerzo de Valdiri y su dedicación en todo el proceso de preparación para el duelo.

"Bueno, quiero felicitar a Andrea", mencionó el creador de contenido que, segundos más tarde expresó su compromiso para hacer todo lo posible para que el otro año pueda participar en un importante evento internacional.

"Valdiri, me voy a encargar de que el año que viene pele3s en la velada de Ibai delante de todo el mundo, porque te lo mereces", fueron las contundentes palabras del dueño del evento.

¿Cuál fue la reacción de WestCol tras el retiro de Yina Calderón en medio de su enfrentamiento con Andrea Valdiri?

Tras conocer que, a tan solo unos segundos de haber iniciado el combate, Yina prefirió anunciar su retiro, el antioqueño no dudó en expresar sin filtro su opinión sobre lo sucedido.

“Cuando hay una persona sin valores, sin respeto, no se puede hacer nada, esa mujer queda vetada, Valdiri, te mereces una buena p3lea, una buena contrincante, un buen rival”, señaló WestCol.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
La promesa que WestCol le hizo a Andrea Valdiri tras el retiro de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿En qué consiste La Velada del Año, el evento al que WestCol prometió llevar Andrea Valdiri?

Por otro lado, cabe señalar que la La Velada del Año es un evento anual de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos que reúne a creadores de contenido, influencers y celebridades en combates dentro de un gran espectáculo con música, luces y audiencia masiva.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
WestCol arremetió contra Yina Calderón, esto dijo. Foto | Canal RCN.

La última edición, la quinta, se llevó a cabo el 26 de julio de 2025 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Lo que se sabe de la próxima, es que se llevará a cabo en el 2026, sin embargo, aún no se ha confirmado fecha.

