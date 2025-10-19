Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano se burló de la derrota de Yina Calderón frente a Andrea Valdiri

La influenciadora Karen Sevillano no se guardó nada y, fiel a su humor, compartió varios videos burlándose de lo ocurrido.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Karen Sevillano se burló del retiro de Yina Calderón en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

El retiro de Yina Calderóndel enfrentamiento contra Andrea Valdiri, sigue desatando todo tipo de reacciones en redes sociales, pues además de ser fuertemente cuestionada por los asistentes e internautas, muchos no dejaron pasar por alto la oportunidad para burlarse de lo ocurrido.

¿Cómo reaccionó Karen Sevillano a la derrota de Yina Calderón en Stream Fighters?

Una de las que no pudo ocultar la felicidad que le produjo la derrota de Yina Calderón, fue Karen Sevillano, quien a través de su cuenta de Instagram mostró su reacción al encuentro entre ambas creadoras de contenido, especialmente frente al desempeño que tuvo la empresaria de fajas.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, la influenciadora caleña compartió una serie de memes y videos en los que se burló de lo ocurrido en el corto enfrentamiento que tan solo duró un par de segundos.

“¿A cómo estarán los tickets a la put4 mi3rda? Es para una amiga”, “Tengo pena hasta con goku, “Se cree Sayayin y no llegó ni a Mr Satán”, “Como mamá a su hija le dio Valdiri”, fueron algunos de las palabras que Sevillano escribió además de grabarse en repetidas ocasiones carcajeándose de cómo Andrea Valdiri demostró mayor nivel en el ring.

¿Qué dijo Karen Sevillano tras la derrota de Yina Calderón?

Así mismo, la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2025, compartió un corto videoclip en el que agregó lo siguiente: “Yo viendo como estropean a la que habló mal de mi hasta que se cansó”, afirmó.

Y es que no es un secreto que en varias oportunidades Calderón ha arremetido en contra de Sevillano, por lo que esta fue la oportunidad de la influenciadora para devolver de lo que ha recibido.

¿Karen Sevillano se burló de Juliana Calderón, tras el retiro de Yina Calderón en Stream Fighters?

Finalmente, la vallecaucano quien se estrenó como presentadora del After Show de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, no perdió el chance para reaccionar entre risas a lo comentado por Yina y su hermana días atrás.

Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Así reaccionó Karen Sevillano al enfrentamiento de Yina y Andrea. Foto | Canal RCN.

En el primer video, la opita asegura ser una mujer “con calle” y que por supuesto no va a permitir que Valdiri se lleve la victoria. Por su parte, Juliana, afirmó, en su momento, que, si su hermana resultaba como ganadora del encuentro se iba a reír de cada persona que no creyó en ella.

Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Karen Sevillano desató risas con su reacción al enfrentamiento de Yina y Andrea. Foto | Canal RCN.

Entretanto, el tema sigue apoderándose de la conversación en redes, pues los usuarios han hecho de las suyas con memes y comentarios al respecto.

