Melissa Gate reaccionó a la derrota de Karina García en Stream Fighters, esto dijo

La noche del pasado sábado 18 de octubre se celebró en la capital del país Stream Fighters, un evento organizado por WestCol y en el que importantes figuras del entretenimiento se dieron cita para llegar al ring de boxeo y disputarse el título de la victoria.

Sin duda, uno de los encuentros más esperados de la noche, fue el de Karina Garcíay Karely Ruiz, quienes tal y como se tenía previsto hicieron su entrada al triunfal al recinto para dar inicio al combate, la colombiana junto a la cantante Yailín ‘La Más Viral’ y la mexicana en compañía del rapero ‘El Millonario’.

Una vez se dio la señal, ambas competidoras dieron inicio a la p3lea, García con mucha fuerza, mientras Ruiz con un poco más de calma, estrategia que más tarde le permitió ganar ventaja sobre su contrincante, quien ya se encontraba más cansada y terminó siendo derrotada en el tercer y último round.

Melissa Gate felicitó a Karely Ruiz por su victoria frente a Karina. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre la victoria de Karely Ruiz frente a Karina García?

Tras llevarse la victoria, la joven creadora de contenido presumió su triunfo en redes sociales, en donde compartió unas emotivas de lo que fue esta inolvidable noche en la ciudad de Bogotá.

“Se ganó, esto es por mi Madisson. Viva México, gracias por todo”, escribió Karely en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, en donde recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores y amigos.

Una de las reacciones que más llamó la atención, fue el comentario que hizo Melissa Gate, quien no dudó en felicitar a la mexicana por conseguir llevarse el título de ganadora.

Así reaccionó Melissa Gate a la victoria de Karely Ruiz. Foto | Canal RCN.

“Siempre supe que lo lograrías”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dejando claro que jamás dudó de que la influencer sería una digna competidora.

Para nadie es un secreto, que desde el reality y después de esta etapa, Melissa ha dejado claro que su relación con García no es la mejor, incluso ha arremetido fuertemente en su contra, por lo que no es una sorpresa que haya expresado su emoción por la victoria de Karely.