Emiro Navarro revela cómo quedaron sus relaciones tras La casa de los famosos Colombia

Emiro Navarro reveló con quién mantiene amistad tras La casa de los famosos y cómo conserva sus lazos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Emiro Navarro habla de su relación con Melissa Gate, ‘Peluche’ y Camilo. (Foto: Buen día, Colombia)

El influencer Emiro Navarro se sinceró en una reciente entrevista para el programa matutino Buen Día, Colombia, donde contó varios detalles sobre su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Con quién mantiene una amistad Emiro Navarro después del reality?

Durante la conversación, Emiro abrió su corazón y confesó que actualmente está soltero y vive en Medellín.

Además, reveló que mantiene una relación de amistad muy cercana con Melissa Gate, con quien siempre conversa y se envían palabras de cariño, especialmente tras los proyectos en los que ambos participan.

Asimismo, habló de Mateo Varela, conocido como ‘Peluche’, con quien también continúa en contacto tras finalizar el reality de convivencia.

Emiro Navarro habla de su relación con Melissa Gate, ‘Peluche’ y Camilo. (Foto: Canal RCN)

El momento que más risas generó en el set fue cuando habló de Camilo, con quien tuvo una amistad marcada por altibajos. Cabe recordar que Emiro desarrolló sentimientos románticos no correspondidos hacia el actor y modelo.

“No saben lo duro que me ha dado que tenga pareja ahora, no mentiras estoy feliz por Camilo que se merece su felicidad”, dijo entre risas.

¿Por qué Emiro Navarro no ganó La casa de los famosos Colombia?

Emiro, quien dedicó emotivas palabras a su madre durante la conversación, la describió como su motor y apoyo incondicional.

“Es mi gasolina para salir adelante, está feliz de lo que estoy logrando”, dijo Emiro orgulloso.

El creador de contenido también admitió que, si tuviera que volver a participar en La Casa de los Famosos, haría lo mismo, en respuesta a la pregunta sobre cuál considera que fue su error para no ganar el reality.

“Sigue tu corazón, actúa como te nazca y eso fue lo que yo hice. No estoy arrepentido de nada”.

Emiro Navarro habla de su relación con Melissa Gate, ‘Peluche’ y Camilo. (Foto: Canal RCN)

Confirmó que está tranquilo y que, para él, es un ganador. Además, aseguró que está muy enfocado en sus proyectos y que, si después del reality se dice algo sobre él, no le afecta, ya que cada quien es responsable de lo que hace y dice.

Y el influencer terminó diciendo que sus batas que usaba en La casa se convirtieron en un accesorio distintivo, con el que la gente lo reconoce en todas partes.

