Karol G confirmaría los rumores de su ruptura con Feid, ¿qué hizo?

Karol G aviva los rumores sobre su supuesta ruptura con Feid, tras dejarse ver cantando muy despechada en México.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G canta despechada en medio de rumores de su ruptura
Karol G aviva los rumores sobre su supuesta ruptura con Feid. (AFP / Mike Coppolaia Dipasupil )

Durante septiembre de 2025 nacieron los rumores sobre la supuesta ruptura entre Karol G y Feid, pues los artistas no se han dejado ver públicamente y, de hecho, tampoco han vuelto a subir nada juntos en sus redes sociales.

¿Cómo surgieron los rumores entre la supuesta ruptura de Karol G y Fied?

A través de redes sociales, algunos seguidores de los artistas empezaron a especular que podrían haber terminado su relación, pues no volvieron a publicar nada juntos y tampoco se han acompañado a sus respectivos eventos.

Aunque ninguno de los dos ha salido públicamente para hablar del tema, algunos tienen la fe de que solo quieren privacidad y por eso han sido reservados con su relación, pero las teorías y los rumores de su separación toman mucha fuerza con el paso de los días.

Karol G le hace fuerza a los rumores de su supuesta ruptura con Feid
Karol G aviva los rumores sobre su supuesta ruptura con Feid. AFP / Dia Dipasupil )

De hecho, sus fanáticos están tan pendientes del tema que han revisado si los artistas se siguen en sus redes, pero han notado que ya ni un like o comentario se dejan en las publicaciones.

¿Karol G y Feid habrían revelado si siguen juntos?

Por su parte, Karol G habría confesado en la primera semana de octubre que Verano Rosa está inspirtada en la persona que le hace sentir todo loque dice la canción y por eso es la número 13 en su álbum ‘Tropicoqueta’.

Con sus palabras, la cantante se refirió al tema en tiempo presente, queriendo decir que esa persona, o sea Feid, le hace sentir lo que dice la canción.

Un video de Karol G aviva los rumores de su relación con Feid
Karol G canta despechada y aviva rumores sobnre su relación con Feid. (AFP / Jon Kopaloff)

En cuanto a Salomón, él mismo habría dado pistas sobre su relación con Karol G, pues a través de una publicación en donde se ve posando frente a unas señales de tránsito con el número 13, habría revelado que su relación con Carolina seguiría en marcha.

Todas estas pistas son solo especulaciones, pues todo se trata se rumores y teorías que no probarían la verdad sobre la relación de los cantantes.

¿Cuál es el video en donde Karol G podría estar despechada por Feid?

A través de redes sociales ha circulado un video en donde Karol G se ve cantando despechada en México, pues en medio de una celebración tras el lanzamiento de su tequila, Carolina está reunida con amigos cantando varios temas.

En el video en mención, la colombiana se ve cantando a todo pulmón ‘Así no te amará jamás’ de Amanda Miguel y las reacciones no se hicieron esperar, pues al ver el sentimiento con el que canta, los rumores sobre su separación con Feid toman más fuerza.

