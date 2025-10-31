La prueba de que Karol G y Feid habrían terminado su relación, ¿ya lo confirmaron?

Desde septiembre del presente año se ha especulado mucho por la supuesta ruptura entre Karol G y Feid, pues la famosa pareja no ha vuelto a salir juntos en público y han sido muy reservados sobre el tema, por eso, sus seguidores han sacado conclusiones sobre lo que podría estar pasando en su relación.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

¿Karol G habría confirmado que sigue con Feid?

En medio de los rumores sobre el fin del noviazgo de Karol G y Feid, la cantante habría revelado cómo estaría su relación con su colega, pues a través de su podcast de la Radio Streaming Sirius XM habló de su canción ‘Verano Rosa’, tema que interpreta junto a Salomón.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

Con sus palabras, Carolina expresó en tiempo presente lo que significa esta canción para ella, expresando que:

“Verano Rosa es mi forma de expresar ese verano perfecto, verano sin fin que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano, no importa qué. Hay personas que te hacen sentir. La persona con la que yo hago canto esta canción, me hace sentir eso”.

Al revelar estas palabras, muchos de sus seguidores concluyeron que la artista seguiría en su relación con Feid, además que, ella misma dijo que eligió el número 13 para esta canción en su álbum Tropicoqueta, debido a que es su dígito favorito.

Teorías sobre el fin de la relación de Karol y Feid. (AFP / Dia Dipasupil)

Sin embargo, han pasado días desde entonces y los rumores sobre su noviazgo toman mucha más fuerza.

¿Feid desmintió que terminó con Karol G?

Días después de que Karol G les diera algo de esperanzas a sus seguidores sobre su relación con Feid, el cantante habría revelado por su parte si podría seguir o no con Karol, pues a través de una publicación les habría dejado pistas a sus seguidores.

Salomón subió un carrusel con fotos y videos a través de su cuenta de Instagram y allí, una imagen de él posando junto a unas señales de tránsito con el número 13, pudo confirmar que seguiría con su novia, pero, aun así, siguen siendo rumores y sus seguidores lo vieron como una señal.

Artículos relacionados Feid Feid rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Karol G

¿Cuál es la prueba de que Karol G y Feid habrían terminado?

Recientemente, los dos cantantes han hecho varias publicaciones en todas sus redes sociales, como Instagram y TikTok; por su lado, Feid ha compartido videos disfrazado de una manera divertida, pero un detalle ha llamado la atención y es que Karol no le ha comentado.

Supuestas pruebas que determinarían si la relación de Karol G y Feid llegó a su fin. (AFP / Dia Dipasupil )

Las sospechas nacen porque ellos como pareja se comentaban todas sus publicaciones y así mismo se daban me gusta, pero en los últimos dos meses no ha sido así y al notar esto, sus seguidores les han preguntado en los comentarios que ¿dónde está Karol? Y ¿dónde está Feid?

Aunque las pistas que ellos han dejado en redes son confusas, ninguno de los dos ha salido a hablar del tema y muchos quieren creer que solo quieren privacidad, pero otros estarían seguros de que la pareja terminó.