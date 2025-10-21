Feid rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Karol G

Entre septiembre y octubre ha surgido varios rumores sobre la supuesta ruptura entre Karol G y Feid, sin embargo, hasta el momento estos son solo especulaciones, ya que ninguno de los dos artistas ha hablado públicamente sobre el tema.

¿Por qué surgieron los rumores sobre la supuesta ruptura entre Karol G y Feid?

De acuerdo con los rumores en redes sociales, la supuesta ruptura entre los artistas Karol G y Feid podría ser cierta que, desde hace semanas, ninguno de los dos ha vuelto a hacer pública su relación, ya no se comentan ni comparten momentos juntos, lo que despertó las dudas.

De hecho, en el más reciente evento de Karol cuando cantó en el desfile de Victoria Secret, los seguidores de los cantantes esperaban que Feid comentara la publicación de su novia, como ha sido costumbre desde que se sabe que son pareja, pero esto no sucedió.

De acuerdo con los usuarios en redes sociales, esta sería una prueba de que los dos seguirían juntos o que, de lo contrario, hayan terminado, pero como esto no ocurrió, los rumores han ganado mayor fuerza.

¿Qué ha dicho Karol G sobre su supuesta ruptura con Feid?

Alrededor de los primeros días de octubre, los fans de la bichota hicieron públicas unas palabras de Karol, quien decía a través de su podcast de la Radio Streaming Sirius XM que su canción ‘Verano Rosa’ junto a Feid ocupa el número 13 de su álbum Tropicoqueta.

Pruebas que Feid reveló sobre su supuesta ruptura con Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil)

Con sus palabras, la paisa dijo que dejó este número para esta canción porque es su número favorito y, además, y todo lo que dijo Carolina al expresarse sobre esta colaboración con su pareja, lo dijo desde el amor y con orgullo.

Al hablar con amor sobre esta canción en tiempo presente, les dio una luz de esperanza a sus seguidores quienes afirmarían que ella sigue con Feid.

¿Cómo Feid confirmaría si sigue con Karol G?

A través de una de sus más recientes publicaciones, Feid reveló varias fotos de él junto a su línea de tenis verdes; en el carrusel, hubo dos fotos que llamaron la atención de sus seguidores.

Feid habría dado pistas de su relación con Karol G. (AFP/ Mike Coppola)

Entre las últimas fotos publicadas por el artista, él está sentado sobre un separador en una calle en Miami y hay dos señales de movilidad, una tiene el número 1 y la otra, el 3.

Feid se sienta en medio de las dos señales que indican el número 13 y como se mencionó anteriormente, ese sería su número con Karol G, tanto por la canción Verano Rosa y porque ya la bichota dijo que es su favorito.

Estas fotos emocionaron a los fans de Feid y Karol, quienes siguen sacando sus propias conclusiones y afirmarían que los dos cantantes siguen juntos.