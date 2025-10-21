Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Feid rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Karol G

Con una publicación, Feid les habría puesto fin a los rumores de su supuesta ruptura con Karol G. ¿cuáles son las pruebas?

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Feid habría revelado si sigue con Karol G
Las pruebas de que Karol G y Feid seguirían juntos. (AFP / Dia Dipasupil)

Entre septiembre y octubre ha surgido varios rumores sobre la supuesta ruptura entre Karol G y Feid, sin embargo, hasta el momento estos son solo especulaciones, ya que ninguno de los dos artistas ha hablado públicamente sobre el tema.

Artículos relacionados

¿Por qué surgieron los rumores sobre la supuesta ruptura entre Karol G y Feid?

De acuerdo con los rumores en redes sociales, la supuesta ruptura entre los artistas Karol G y Feid podría ser cierta que, desde hace semanas, ninguno de los dos ha vuelto a hacer pública su relación, ya no se comentan ni comparten momentos juntos, lo que despertó las dudas.

De hecho, en el más reciente evento de Karol cuando cantó en el desfile de Victoria Secret, los seguidores de los cantantes esperaban que Feid comentara la publicación de su novia, como ha sido costumbre desde que se sabe que son pareja, pero esto no sucedió.

Artículos relacionados

De acuerdo con los usuarios en redes sociales, esta sería una prueba de que los dos seguirían juntos o que, de lo contrario, hayan terminado, pero como esto no ocurrió, los rumores han ganado mayor fuerza.

¿Qué ha dicho Karol G sobre su supuesta ruptura con Feid?

Alrededor de los primeros días de octubre, los fans de la bichota hicieron públicas unas palabras de Karol, quien decía a través de su podcast de la Radio Streaming Sirius XM que su canción ‘Verano Rosa’ junto a Feid ocupa el número 13 de su álbum Tropicoqueta.

Feid habría revelado si sigue con Karol G
Pruebas que Feid reveló sobre su supuesta ruptura con Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil)

Con sus palabras, la paisa dijo que dejó este número para esta canción porque es su número favorito y, además, y todo lo que dijo Carolina al expresarse sobre esta colaboración con su pareja, lo dijo desde el amor y con orgullo.

Al hablar con amor sobre esta canción en tiempo presente, les dio una luz de esperanza a sus seguidores quienes afirmarían que ella sigue con Feid.

Artículos relacionados

¿Cómo Feid confirmaría si sigue con Karol G?

A través de una de sus más recientes publicaciones, Feid reveló varias fotos de él junto a su línea de tenis verdes; en el carrusel, hubo dos fotos que llamaron la atención de sus seguidores.

Feid revelaría si sigue con Karol G.
Feid habría dado pistas de su relación con Karol G. (AFP/ Mike Coppola)

Entre las últimas fotos publicadas por el artista, él está sentado sobre un separador en una calle en Miami y hay dos señales de movilidad, una tiene el número 1 y la otra, el 3.

Feid se sienta en medio de las dos señales que indican el número 13 y como se mencionó anteriormente, ese sería su número con Karol G, tanto por la canción Verano Rosa y porque ya la bichota dijo que es su favorito.

Estas fotos emocionaron a los fans de Feid y Karol, quienes siguen sacando sus propias conclusiones y afirmarían que los dos cantantes siguen juntos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Ferrer dejó sin palabras a sus fans tras publicar una foto que resaltó su figura y desató miles de reacciones. J Balvin

Esposa de J Balvin reveló foto inédita del día que nació su hijo Río, ¿cómo lucía?

La modelo Valentina Ferrer conmovió a sus seguidores al compartir una foto inédita del nacimiento de su hijo y un detalle curioso.

Así fue la reacción de La Jesuu tras comentario de seguidora de Yina Calderón La Jesuu

La Jesuu no se quedó callada y respondió a seguidora que le pidió entender a Yina Calderón

Valentina Ruiz, ‘La Jesuu’, respondió contundente a seguidora que la instó a comprender a Yina Calderón.

Aida Victoria Merlano es relacionada con un empresario. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría saliendo con reconocido empresario: ¿quién es?

Aida Victoria Merlano está despertando sospechas de que estaría saliendo con un empresario. Estas serían las supuestas pruebas.

Lo más superlike

Ideas de maquillaje para Halloween Halloween

Ideas de maquillaje para Halloween; aquí algunos tutoriales

Te dejamos algunas opciones de maquillaje para disfrazarte en este Halloween y no pasar desapercibido.

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn? Talento nacional

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?

Salen a la luz fotos de Karol G en su adolescencia Karol G

Revelan cuenta de TikTok con fotos inéditas de Karol G en su adolescencia: aparece su primer amor

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué ocurrió?