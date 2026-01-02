Rebeca Castillo rompe su silencio y revela por qué renunció verdaderamente a Miss Universe Colombia, el reality

La exmissamazonas Rebeca Castillo ha aparecido en redes comenzando el año, para explicar a sus seguidores su ausencia y revelar las verdaderas razones de su renuncia a Miss Universe Colombia, el reality.

¿Por qué renunció verdaderamente Rebeca Castillo, Miss Amazonas, a Miss Universe Colombia, el reality?

Fue el pasado 7 de septiembre que Rebeca Castillo sorprendió a los colombianos, al revelar en el cuarto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, que se transmitió por Canal RCN, que dejaba su banda de Miss Amazonas por asuntos personales.

Rebeca Castillo expresó en su momento que su renuncia se debía a falta de preparación. (Foto: Canal RCN)

Aunque en su momento llegó a explicar que las razones de peso que la llevarían a dejar su sueño de ser Miss Universe Colombia fueron para prepararse mejor y ser una reina integral, recientemente ha aparecido en TikTok, para revelar que realmente hubo otros factores que la alejaron de seguir en competencia.

Según relató la joven de 19 años, oriunda de Leticia, uno de los factores decisivos fueron las fuertes críticas que recibió en redes sociales por su aspecto físico.

Explicó que intentó mantenerse firme ante los comentarios negativos que recibía a diario, pero estos terminaron afectándola profundamente y causándole daño.

En su momento quise ser fuerte, en su momento quise ser la valiente, la que no le afectaba nada, pero en el fondo sí me estaban afectando", expresó.

Asimismo, Rebeca aseguró que esta ola de críticas la llevó a tomar una decisión radical, la cual decidió compartir comenzando el año.

¿Qué decisión radical tomó Rebeca Castillo tras revelar por qué renunció a Miss Universe Colombia, el reality?

En el mismo videoclip, la joven mujer expresó que, por lo menos en los próximos cinco años, ser reina o modelo no están en sus prioridades, apuntando que su ideal no es gastar energía en un sueño que sabe de corazón que no va a funcionar.

Hoy ser reina o ser modelo ya no son mi prioridad", dijo.

Además, ofreció disculpas a sus seguidores que creyeron en ella, les agradeció su apoyo y los animó a no renunciar a sus sueños, a diferencia de lo que ella hizo.

Rebeca Castillo aseguró a sus seguidores que ser reina y modelo ya no están en sus prioridades. (Foto: Canal RCN)

¿Qué viene para Rebeca Castillo en 2026?

La exreina aseguró que ahora desea enfocarse en sus estudios y en buscar la felicidad que no logró alcanzar en 2025. Tras sus palabras, varios seguidores la felicitaron en los comentarios por su humildad y la animaron a seguir luchando por lo que su corazón anhela.