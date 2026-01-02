Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol envió un mensaje directo a Aída Merlano en pleno stream: "Perdiste la dignidad"

Westcol habló con Aida Victoria Merlano sobre lo que sintió al conocer su embarazo y reflexionó sobre sus decisiones personales

Sharik Guzmán
Westcol arremetió contra Aída Merlano en pleno Stream.
Westcol arremetió contra Aída Merlano en pleno Stream.

El reencuentro entre Westcol y Aida Victoria Merlano en un stream que ya venía cargado de expectativa tomó un giro más intenso cuando la conversación se centró en uno de los episodios más sensibles de la vida de la influenciadora,su embarazo y las relaciones que lo rodearon.

Lo que comenzó como un diálogo para cerrar ciclos terminó convirtiéndose en una charla cruda, sin adornos, en la que Westcol decidió expresar su visión sin suavizar palabras, generando reacciones divididas entre los espectadores.

¿Cómo vivió Westcol el anuncio del embarazo de Aída Merlano?

Uno de los momentos más tensos del stream se dio cuando Westcol habló de lo que sintió al enterarse del embarazo de su expareja, confesó que la noticia lo golpeó emocionalmente, no solo por lo que significaba a nivel personal, sino porque removió promesas, planes y palabras que en su momento habían compartido.

 

Aun así, aclaró que con el paso del tiempo entendió que no podía permanecer anclado al dolor y que necesitaba mirar los hechos desde una perspectiva más racional, incluso si eso implicaba incomodarla con sus opiniones.

¿Por qué Westcol habló de “decisiones elegidas” por Aída Merlano?

En uno de los fragmentos más comentados, el streamer sostuvo que parte del sufrimiento de Aida en relaciones pasadas se dio por elecciones que ella misma tomó.

Juan David Tejada le cambió el look a Emiliano, su hijo con Aida, ¿sin su autorización?
Westcol y Aida Victoria Merlano conversaron en un stream sobre los momentos más complejos de su relación pasada. (Foto Canal RCN).

Como ejemplo, recordó su propia relación con ella y admitió que, en ese momento, él era mucho más joven, inmaduro y con pocas certezas sobre lo que quería, aseguró que Aida siempre fue consciente de esa diferencia y aun así decidió involucrarse sentimentalmente, razón por la cual considera que no es justo cargar toda la responsabilidad emocional en una sola parte.

¿Qué generó mayor controversia durante la conversación entre Westcol y Aída Merlano?

El punto más delicado llegó cuando Westcol afirmó que Aida necesitaba aprender a conocer mejor a sus parejas antes de entregarse por completo.

En un tono frío, sostuvo que, desde su percepción, ella perdió dignidad al permitir situaciones que terminaron afectándola profundamente durante el embarazo, incluyendo abandono emocional y episodios de depresión.

Aida Victoria rompe en llanto en stream con Westcol
Durante la charla, Westcol reflexionó sobre las decisiones sentimentales y la importancia de conocer a la pareja. / (Foto del Canal RCN y AFP)

Aunque sus palabras resultaron duras, el streamer aseguró que no hablaba desde el desprecio, sino desde una visión que, según él, busca impulsar la responsabilidad personal y el aprendizaje a partir de experiencias dolorosas.

El diálogo cerró con un ambiente tenso, pero honesto, dejando claro que el reencuentro no buscaba reconciliaciones sentimentales, sino exponer verdades incómodas.

