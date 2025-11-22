Rebeca Castillo se pronunció tras el Top 12 de Vanessa Pulgarín en Miss Universo: esto dijo

La participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo ha generado un gran número de reacciones, desde celebridades hasta internautas, que todo el tiempo apoyaron a la participante colombiana.

Luisa Fernanda W, Greeicy Rendón, Daniella Álvarez, son solo algunas de las mujeres que reaccionaron a la participación de Vanessa en el gran evento de belleza y que no dudaron en respaldarla, pese a no haber podido entrar ni al Top 5.

¿Qué dijo Rebeca Castillo, Miss Amazonas, sobre la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo?

Esta vez, quien se pronunció fue Rebeca Castillo, quien fue Miss Amazonas en ‘Miss Universe Colombia, el reality’. Rebeca, recordada por haberse retirado de la competencia, le envió palabras de ánimo a Pulgarín.

La verdad quedé muy triste. Realmente esperaba que mi chiquita preciosa quedara en el Top 5, pero lastimosamente este año no se pudo. Me siento supremamente orgullosa de ella. Sé que hizo todo lo posible, lo hizo espectacular, entonces me siento orgullosa de mi chiquita, preciosa, Vanessa Pulgarín. Lo diste todo, reina. ¡Llegamos al Top 12!

La representante colombiana no pudo meterse en el Top 5, pero su participación ha levantado elogios y muchos aplausos, algunos, incluso, creyeron que tenía todo para haber llegado más lejos.

Lo cierto es que la antioqueña quedó tranquila y satisfecha por su desempeño, tampoco se arrepiente de nada. En un mensaje publicado en redes sociales, evidenció su alegría por el deber cumplido.

Un saludo a todos los colombianos, esta mujer paisana los puso a soñar a vibrar con la corona, de verdad hice una excelente representación, lo di todo hasta el final, me siento feliz, orgullosa

Vanessa Pulgarín se mostró feliz por su participación en Miss Universo 2025. Foto: AFP - Lilian Suwanrumpha

¿Quién ganó Miss Universo 2025?

La ganadora del certamen terminó siendo la mexicana Fátima Bosch Fernández, quien desde ahora llevará el título de Miss Universo por todo el mundo.

Como parte de sus responsabilidades, Fátima deberá cumplir con compromisos de tipo ambiental, social y cultural, además, tendrá la facilidad de viajar por cada rincón del mundo transmitiendo un mensaje de humanidad y empatía.

Sumado a ello, percibirá un sueldo mensual que le será de utilidad para llevar a cabo sus distintos compromisos. Según trascendió extraoficialmente, ganará alrededor de 50 mil dólares al mes; unos 150 millones de pesos colombianos.

Fátima Bosch Fernández, de México, se alzó con la corona de Miss Universo. | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Este Miss Universo será histórico para Colombia, pues es la primera vez que una representante se elige tras un amplio proceso de selección en el que, incluso, tuvo participación el público.

Vanessa Pulgarín fue la ganadora de Miss Universe Colombia, el reality, donde compitió con otras mujeres del país. El programa contó con Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar como jurados, mientras que Claudia Bahamón brilló como presentadora.

Este formato puso a prueba a las participantes y les permitió enfrentarse a distintas situaciones que las prepararían para Miss Universo. Al final, la ganadora fue Pulgarín y demostró muchas cualidades con su top 12 en el evento global.