Shakira tomó drástica e inesperada decisión en la recta final de su gira mundial

Shakira y su equipo de trabajo tomaron una importante decisión a pocas semanas de concluir las presentaciones de la colombiana en 2025.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Shakira adelante en 2025 su gira mundial y pronto le dará conclusión en Florida.
Shakira y su equipo de trabajo sacaron a su sobrino Tarik Mebarak. Foto: AFP - Theo Wargo

Shakira entró en la recta final de la primera parte de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, un exitoso tour que la ha llevado a varias ciudades de Estados Unidos y América Latina, incluidas Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.

El próximo 29 de diciembre concluirá el show de conciertos del 2025 de ‘la reina de las caderas’ con una presentación en el Hard Rock Live de Hollywood, pero una reciente noticia ha sorprendido a fans de la colombiana.

¿Por qué Shakira sacó de su gira mundial a su sobrino Tarik Mebarak?

Medios internacionales confirmaron que ‘Shak’ decidió prescindir de los servicios de su sobrino, Tarik Mebarak, quien hasta ahora había trabajado de la mano de su equipo más cercano.

Tarik, según se conoció, integraba el equipo técnico del tour de Shakira y se encargaba de gestionar las experiencias con los fans, asegurando que fuera “segura y memorable”.

El medio Vanitatis habló con el sobrino de la barranquillera y este contó algunas de las razones por las que habría sido despedido del cargo que desempeñaba.

Eran mis primeras veces con una gira así de loca y hay pros y contras de trabajar con la familia… cumplí con mi trabajo, pero no le gustaba cómo me manejaba en ese ambiente y decidió que no volvía. Es un ambiente muy exigente

Adicional, se conoció que los superiores de Tarik no estarían a gusto con él y habrían optado por sacarlo del cargo, dado que creían que “no se manejaba correctamente” en los conciertos de la artista.

Shakira está cerrando sus conciertos del 2025.
Shakira está cerrando sus conciertos del 2025, pero para el próximo año habría presentaciones en Europa y Asia. Foto: AFP - Ángela Weiss

De esta manera, Shakira seguirá adelante con su gira sin la compañía y respaldo de su sobrino, quien es conocido por hacer parte del círculo más cercano de ella.

‘Shak’ tiene programadas presentaciones en Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay antes de viajar a Estados Unidos, donde, con tres fechas, dará cierre a su gira, al menos, por este año.

Para el 2026, se esperan nuevas presentaciones, ahora en Europa, incluso, también Asia estaría en la lista de pendientes de la colombiana.

Shakira regresó por lo alto a las giras tras una ausencia de varios años, desde El Dorado World Tour. La colombiana había estado centrada en su pareja, Gerard Piqué, y sus hijos Milan y Sasha, pero tras el final de esa relación, volvió a enfilar baterías hacia la música. Compuso nuevas canciones, lanzó un nuevo álbum y ahora desarrolla con éxito esta gira.

Shakiremys colombiana: el fósil de tortuga que rinde homenaje a Shakira
En 2025, Shakira volvió a las presentaciones en vivo tras una ausencia de varios años. (Foto: AFP )

¿El hijo de Shakira se parece a Justin Bieber?

Shakira se presentó en la alfombra roja de ‘Zootopia’, cinta en la que la barranquillera presta su voz para uno de los personajes. La artista fue acompañada por sus hijos, y un detalle en especial llamó la atención.

Muchos internautas no pasaron por alto el aparente gran parecido de Milan con Justin Bieber. En redes sociales se publicaron varias fotografías y muchos hicieron eco de los rasgos físicos similares entre el heredero de Shakira y el exitoso cantante canadiense.

Aunque eso no fue lo más llamativo de la presencia de Shakira en la premier de ‘Zootopia’. Los hijos de la colombiana sorprendieron al hablar fluidamente en inglés, aunque su idioma natal es el español.

