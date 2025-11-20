Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakiremys colombiana: ¿por qué el nuevo fósil de tortuga lleva el nombre de Shakira?

Un nuevo fósil de tortuga hallado en la Tatacoa fue nombrado Shakiremys colombiana en homenaje a la cantante barranquillera.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakiremys colombiana: el fósil de tortuga que rinde homenaje a Shakira
Así descubrieron el fósil de tortuga inspirado en Shakira (Foto: AFP y Freepik)

La paleontología colombiana sumó un descubrimiento que rápidamente llamó la atención dentro y fuera del país: un nuevo género de tortuga fósil fue nombrado Shakiremys colombiana, en honor a Shakira.

¿Por qué el fósil ‘Shakiremys colombiana’ lleva el nombre de Shakira?

Los restos fueron encontrados en 2022 en el desierto de la Tatacoa, en el área conocida como La Venta, reconocida por ser uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Sudamérica.

Allí, un cráneo, un caparazón articulado y fragmentos adicionales permitieron identificar que se trataba de una especie desconocida.

Tras varios análisis y comparaciones con otras tortugas extintas y actuales, el equipo científico concluyó que el fósil pertenecía a un género jamás registrado.

El paleontólogo colombiano Edwin Cadena explicó para el País de España, que desde hace años tenía el propósito de asignar el nombre de Shakira a un hallazgo especial para Colombia.

Shakiremys colombiana: el fósil de tortuga que rinde homenaje a Shakira
Así descubrieron el fósil de tortuga inspirado en Shakira (Foto: AFP )

Para él y varios colegas, la música de la artista ha acompañado sus largas jornadas de campo, lo que terminó convirtiéndose en un símbolo personal y profesional.

Nombrar el fósil, asegura Cadena, fue también una forma de acercar la paleontología al público general, conectándola con una figura ampliamente reconocida.

La iniciativa no estuvo exenta de debate. La comunidad científica suele discutir la pertinencia de bautizar especies con nombres de celebridades, aunque casos como un reptil nombrado en honor a Leonardo DiCaprio o una abeja dedicada a Beyoncé.

Cadena además explicó que el objetivo principal fue aprovechar la referencia cultural para despertar interés en un tema que, por lo general, parece distante al público.

¿Qué revela el descubrimiento de la tortuga ‘Shakiremys colombiana’en honor a Shakira?

Los análisis mostraron que el fósil pertenece a los podocnemídidos, un grupo de tortugas que actualmente habitan en regiones de Sudamérica y Madagascar.

Shakiremys colombiana: el fósil de tortuga que rinde homenaje a Shakira
Así descubrieron el fósil de tortuga inspirado en Shakira (Foto: AFP )

Sin embargo, la Shakiremys colombiana presentó características compartidas entre ambos linajes, lo que la convierte en una pieza única para comprender la evolución de este grupo.

La intención del equipo investigador es que esta nueva tortuga fosilizada impulse la divulgación científica y acerque a más personas al pasado geológico del país.

El hallazgo también evidencia, donde comunidades locales y universidades han trabajado conjuntamente para identificar y preservar miles de fósiles encontrados en Colombia.

