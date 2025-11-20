Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Universo 2025: ¿Por qué cinco candidatas abandonaron el certamen antes de la gala final?

Cinco candidatas salieron de Miss Universo 2025 por razones personales, logísticas y decisiones internas, ¿qué pasó?

Las candidatas que se retiraron de Miss Universo 2025
Las candidatas que se retiraron de Miss Universo 2025: motivos que sorprendieron al certamen. (Foto: Freepik)

En unas horas será la gala de coronación de Miss Universo 2025, prevista para este jueves a las 8:00 p. m. por Canal RCN y su app, en el que, además Colombia tiene su representante Vanessa Pulgarín, no obstante, cinco candidatas dejaron el certamen.

¿Por qué algunas candidatas salieron de Miss Universo 2025?

El certamen llega a su recta final esta noche, 20 de noviembre de 2025, con más de 110 participantes y una serie de retiros que llamaron la atención.

La edición, realizada en Bangkok y con actividades previas en Phuket y Pattaya, avanzó entre momentos de alta expectativa y situaciones particulares dentro de algunas delegaciones.

La primera salida confirmada fue la de Sahar Biniaz, representante de Persia, quien renunció tras la detención en Irán de la directora de su organización nacional.

Expresó que la situación afectaba la seguridad de su equipo y su estabilidad emocional para continuar en el certamen.

Semanas más tarde, agregó que no compartía ciertas dinámicas internas relacionadas con el manejo de recursos dentro del concurso. Persia no designó reemplazo.

Desde Alemania, Diana Fast anunció su retiro a principios de noviembre. Explicó que necesitaba permanecer con su hijo de cinco años y avanzar en la reconstrucción de su vivienda.

Su organización decidió no enviar a otra concursante y, en su lugar, hizo una donación a una fundación tailandesa dedicada al rescate de animales.

En Níger, la delegación enfrentó problemas logísticos que impidieron el viaje de Zoulahatou Amadou, quien estaba llamada a ser la primera representante del país en la historia del certamen.

El itinerario aéreo no pudo ajustarse a tiempo y la joven recibió invitación para participar en la edición de 2026.

¿Qué pasó con las demás candidatas retiradas de Miss Universo 2025?

En China, Xuhe Hou renunció por razones personales según el comunicado oficial. Medios locales asociaron su salida a requisitos de edad.

Su lugar fue asumido por Zhao Na, quien ingresó al concurso con una trayectoria en modelaje y presentaciones artísticas.

El retiro más complejo fue el de Déborah Djema, representante de la República Democrática del Congo, separada del cargo tras no firmar el contrato oficial de su organización.

La coronación de Miss Universo 2025 se realizará este 21 de noviembre en el Impact Arena, donde se conocerá a la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig.

