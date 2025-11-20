Ana María Estupiñán enternece con video de su barriguita pintada y trend viral
Ana María Estupiñán encantó a sus seguidores con un video donde luce su barriguita pintada y recrea un trend junto a su esposo.
Ana María Estupiñán encantó a sus seguidores con un video donde luce su barriguita pintada y recrea un trend junto a su esposo.
La hija de Jessi Uribe y Paola Jara ya nació y el cantante no se resistió al compartir una tierna foto de su recién nacida.
Neider García junto a Maiker Smith, hicieron una parodia de la situación y desataron risas en redes sociales.
Varios seguidores lograron ver a Vanessa Pulgarín antes de arrancar al escenario de la final de Miss Universo 2025, así lucía.
Valentina Taguado puso a prueba su olfato con Pasabordo en ¿Qué hay pa’ dañar? y no se guardó nada en su calificación.