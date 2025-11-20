Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe derrite a sus fans con una tierna foto de su bebé recién nacida

La hija de Jessi Uribe y Paola Jara ya nació y el cantante no se resistió al compartir una tierna foto de su recién nacida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La tierna foto con la que Jessi Uribe derritió a sus fans tras el nacimiento de su bebé
Jessi Uribe enternece las redes al mostrar una dulce imagen de su bebé recién nacida. (Foto Canal RCN | Freepik).

El pasado miércoles 19 de noviembre, la pareja conformada por Jessi Uribe y Paola Jara sorprendió a su fanaticada al confirmar el nacimiento de su primera hija juntos, Emilia. Ahora, tras varias horas de este emocionante anuncio, el reconocido cantante compartió una tierna fotografía de su recién nacida que derritió a sus fans.

¿Cómo se confirmó la noticia del nacimiento de Emilia, hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

La pareja de artistas había adelantado que no mostrarían el rostro de su bebé al nacer. Y así ocurrió. Al confirmar la llegada de Emilia publicaron un carrete de fotografías en el que su carita aparece cubierta. La publicación, compartida en sus cuentas oficiales de Instagram, rápidamente llamó la atención de sus numerosos seguidores.

Emilia llegó: así celebraron Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe compartieron las primeras fotos de su bebé. (Foto: Buen día, Colombia)

Las imágenes estuvieron acompañadas de un mensaje en el que expresaron lo emocionados que estaban con la llegada de su hija.

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros. Los amamos”.

Con este anuncio, Paola Jara y Jessi Uribe ya disfrutan de la compañía de su pequeña Emilia, a quien muchos de sus fans esperan conocer pronto.

¿Cuál fue la tierna foto que Jessi Uribe compartió de su hija recién nacida?

Ahora bien, horas después de confirmar la llegada de Emilia a este mundo, Jessi Uribe reapareció por medio de sus redes sociales con una tierna publicación de la pequeña, en la que dejó ver lo emocionado que esta con esta nueva etapa de su vida.

¡Nació Emilia! La hija de Jessi Uribe y Paola Jara: así han reaccionado varias celebridades
Ya nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara. | Fotos: Canal RCN, Buen Día, Colombia y Freepik

En la instantánea publicada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe dejó ver las pequeñas manitos de Emilia, quien al parecer se encontraba tomando una siesta.

La fotografía estuvo acompañada de un tierno texto en el que Uribe comparó a la menor con una abuelita: “mi abuelita, Emi”.

Por lo pronto, los seguidores de ambos artistas deberán tener paciencia para conocer el rostro de la pequeña Emilia, pues Jessi Uribe y Paola Jara aún no deciden cuándo llegará este momento.

