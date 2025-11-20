Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Neider García se burla del escándalo entre Blessd y Pirlo tras publicar parodia

Neider García junto a Maiker Smith, hicieron una parodia de la situación y desataron risas en redes sociales.

Laura Camila Ibarra
Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision.
Neider García hizo parodia del escándalo de Blessd.

La reciente polémica protagonizada por Blessdy Pirlo, sigue sumando reacciones en las redes sociales, pues varias personalidades se han pronunciado para expresar su opinión o hacer bromas al respecto.

¿Qué pasó entre Blessd y Pirlo y por qué se encuentran en medio de la polémica?

Uno de ellos fue Neider García, pareja de Karen Sevillano, quien a través de su cuenta de Instagram, no dudó en sacar provecho de la situación para generar su propio contenido a partir de lo sucedido y así mismo desatar risas entre los internautas.

En el video, que ya cuenta con más de 29 likes, Neider junto al también creador digital, Maiker Smith, hicieron una parodia en la que recrearon una supuesta situación de cómo se dieron los hechos.

¿Cuál fue la parodia que hizo Neider García por la polémica entre Pirlo y Blessd?

En un principio, Maiker se acerca a su amigo, quien interpreta Blessd, para decirle que Pirlo sacó una canción tirándole, por lo que procede a poner los fragmentos de las canción en la que se refiere puntualmente al cantante.

Blessd asiste a Casa Spotify Miami en The Wynwood Marketplace.
Neider García desató risas con parodia del escándalo de Blessd y Pirlo.

Unas de las partes que expone el influenciador, fue justamente el polémico verso en el que Pirlo asegura que el antioqueño tendría presuntamente encuentros clandestinos con mujeres trans.

Frente a esto, Neider (Blessd), le responde jocosamente lo siguiente: "Parce pero si Samantha es usted hermano, está mal interpretando ome, es clavar el balón en la cesta de baloncesto".

Tras explicarle a su amigo que no es lo que él piensa y que todo corresponde a una realidad alterada, Neider dice que va a "tirarle" también a su colega, sin embargo, Maiker, no le sigue el juego y en cambio lo confronta al decirle que no es tan bueno respondiendo.

Neider García en La casa de los famosos Colombia 2024.
Neider García se burló de la tiradera de Pirlo con Blessd.

¿Por qué Pirlo y Blessd se encuentran en medio de la polémica?

Aunque el rifirrafe entre los intérpretes surgió desde hace un tiempo, sus diferencias explotaron recientemente, luego de que Pirlo lanzara 'El Ficticio' una canción en la que explícitamente se fue en contra del 'Bendito' y sacó a la luz varios de sus conflictos.

Sin embargo, lo que más ha estado en el centro de la conversación, fue las acusaciones que el hizo el cantante en las que acusó al reguetonero de tener encuentros con mujeres trans.

"Tú comes tr*vesti en m*teles. Usted mismo fue el que nos advirtió.... a este los manes le encantan, te acuerdo de Samantha...", es el fragmento de la composición en donde hace dichas afirmaciones.

Por ahora, la controversia entre ambos artistas, sigue siendo tema de conversación en redes, en donde, como era de esperarse, han tomado la situación con humor.

