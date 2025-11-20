Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón se burló de Blessd tras la tiradera de Pirlo en su contra, ¿qué dijo?

Juliana Calderón no se guardó nada y, fiel a su personalidad, expresó su punto de vista frente a las declaraciones que hizo Pirlo en contra de Blessd.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision - Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia.
Juliana Calderón se burló de la polémica de Blessd y Pirlo. Foto | Canal RCN - Rodrigo Varela.

En medio de las polémicas declaraciones que hizo Pirlo en contra de Blessd en su más reciente canción, fiel a su personalidad Juliana Calderón no dudó en pronunciarse al respecto para dar su posición sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la polémica entre Pirlo y Blessd?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la joven empresaria acumula miles de seguidores, lanzó una pulla contra el cantante antioqueño dejando ver en tono de burla qué piensa, y aunque en su primera aparición no mencionó al artista, si dejó en evidencia que se estaba refiriendo a esta controversia al escribir: "estoy en modo Pirlo".

"Ay yo pensando que estoy gorda, que estoy flaca mami, pa' ver si le gusto a él, y a él le gustan son los hombres", dijo la hermana de Yina Calderón por medio de sus historias.

¿Cuá fue la pulla que Juliana Calderón le lanzó a Blessd en medio de la polémica con Pirlo?

Además, la menor de las Calderón insistió en que ella "arreglándose y poniéndose bonita" para que a ellos, refiriéndose a los hombres, terminen sintiéndose atraídos por las personas de su mismo género.

Juliana Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Juliana Calderón sobre la polémica entre Blessd y Pirlo. Foto | Canal RCN.

En una siguiente historia, Juliana recreó un particular audio de TikTok en donde se habría burlado de la situación al escribir las siguientes palabras: "Las exparejas de Blessd angustiadas jajajajaja". En el audio, una de las frases que más llama la atención es esta: "¿Orlando usted es homos3xual?

¿Qué pasó entre Blessd y Pirlo y por qué están en medio de una fuerte polémica?

Aunque el rifirrafe entre los intérpretes surgió desde hace un tiempo, sus diferencias explotaron recientemente, luego de que Pirlo lanzara 'El Ficticio' una canción en la que explícitamente se fue en contra del 'Bendito' y sacó a la luz varios de sus conflictos.

Blessd asiste a Casa Spotify Miami en The Wynwood Marketplace.
Juliana Calderón lanzó pulla contra Blessd. Foto | Dimitrios Kambouris.

Sin embargo, lo que más ha estado en el centro de la conversación, fue las acusaciones que el hizo el cantante en las que acusó al reguetonero de tener encuentros con mujeres trans.

"Tú comes tr*vesti en m*teles. Usted mismo fue el que nos advirtió.... a este los manes le encantan, te acuerdo de Samantha...", es el fragmento de la composición en donde hace dichas afirmaciones.

Por ahora, el tema sigue dando de qué hablar en redes sociales, en donde los internautas no se han guardado nada y han expresado lo que piensan de ambos artistas.

