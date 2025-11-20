Reconocida periodista fue víctima de robo: delincuentes se llevaron su camioneta

La delincuencia en Bogotá sigue desbordada y esta vez la víctima fue una reconocida periodista que, en medio de la noche, fue intimidada con armas de fuego para despojarla de sus pertenencias y vehículo.

¿Cuál fue la reconocida periodista que fue víctima de la delincuencia?

La periodista Ana María Vélez, quien se ha destacado en ámbito de la comunicación y la televisión por más de 20 años denunció a través de su cuenta de X el robo del cual fue víctima.

La comunicadora reveló que en la noche del 19 de noviembre fue interceptada por presuntos delincuentes en el barrio Normandía de Bogotá en donde la hicieron entregar su camioneta y objetos de valor.

Me robaron con armas de fuego mi camioneta esta noche en el barrio Normandía en Bogotá. Esta ciudad es invivible.

Ana María expresó en su trino que el susto había sido "monumental" y que, incluso horas después del atraco seguía temblando por la angustia e impotencia que este hecho le generó.

El susto fue monumental, han pasado casi tres horas y sigo temblando.

¿Cómo fue el robo que sufrió la periodista Ana Vélez de su camioneta?

La periodista reveló que aparte de su camioneta, los presuntos delincuentes la despojaron de sus equipo celular, sus documentos y objetos de valor.

Me dejaron sin carro, sin celular, sin papeles. Lloro por la rabia, esa impotencia y eso de sentirte vulnerado, violentado.

La comunicadora aseguró que, aunque el susto fue gigante, se encontraba bien de salud y a nivel físico tras el hurto.

Además, Ana expuso que quedó sola tras el robo y que las autoridades locales al parecer no le brindaron el apoyo necesario, ni actuaron rápido para lograr ubicar su vehículo.

Ayúdenme por favor a que haga su trabajo de buscar mi camioneta robada. Anoche me dejaron sola y ni siquiera notificaron a Sijín para que fuera a tomarme la denuncia.

La periodista pidió ayuda a la ciudadanía para ubicar su camioneta y cuestionó la falta de acciones efectivas por parte de la Policía, preguntándose si el plan candado realmente se activó.

Ana hizo un llamado urgente al alcalde de Bogotá y a las autoridades para que las personas puedan vivir con tranquilidad y no sigan siendo víctimas de la creciente inseguridad en la ciudad.



Cabe resaltar que, en lo corrido de 2025, se registraron 2.698 hurtos de vehículos en Bogotá, según el Sistema de Información Estadística, Delincuencial y Contravencional (Siedco) de la Policía hasta octubre.