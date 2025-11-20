Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada sorprendió con retoque estético en el rostro: así luce

Alejandro Estrada apareció en su cuenta de Instagram para mostrar detalles del procedimiento estético que se realizó.

Alejandro Estrada en Buen día Colombia.
Alejandro Estrada se sometió a procedimiento estético. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, Alejandro Estrada capturó la atención en redes sociales, tras compartir particular video en el que reveló que se sometió a procedimiento estético para mejorar la apariencia de su rostro.

¿Qué procedimiento estético se hizo Alejandro Estrada?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido actor cuenta con miles de seguidores, reapareció desde un consultorio acompañado por especialista en el cuidado de la piel a la que acudió para realizarse un procedimiento.

"En las mejores manos siempre", escribió el exparticipante de MasterChef Celebrity por medio de sus historias.

Mientras iba realizando el procedimiento, la misma doctora explicó que se trata de sculptra, un método que permite tensionar la piel, además de prevenir la marcación del surco nasolabial, además, comentó que ayuda a que el rostro se vea mucho más perfilado.

Alejandro Estrada en MasterChef Celebrity 2024.
El procedimiento estético que se hizo Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

Así mismo, la dermatóloga dio a conocer que el mencionado procedimiento, es un bioestimulador, más no un relleno, asegurando que es el único que no genera volumen y que es lo más recomendable para el actor teniendo en cuenta varios factores como el tipo de piel, el tipo de cara y la edad.

En el video que compartió el también empresario en esta red social, se puede apreciar con detalle el momento en el que la doctora hace algunas marcaciones en su rostro para definir los puntos clave, y más tarde se logra ver cómo interviene la piel con las 4gujas.

¿Cómo quedó Alejandro Estrada tras someterse a procedimiento estético?

Y aunque los resultados del tratamiento no se logran percibir de inmediato, lo que promete es darle firmeza y evitar justamente la flacidez en zonas puntuales de la cara que tienen a perder volumen.

Alejandro Estrada en MasterChef Celebrity 2024.
Alejandro Estrada presumió procedimiento en su rostro. Foto | Canal RCN.

Tras presumir este retoque, seguidores de Alejandro esperan conocer pronto detalles de cómo lucirá ahora que se hizo esta famosa técnica que cada vez es más común en las celebridades, quienes en búsqueda de tener una piel sana y fresca, acuden a este tipo de métodos profesionales.

