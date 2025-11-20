Cardi B enternece al mostrar las primeras fotos de su bebé
Cardi B compartió las primeras fotos de su bebé con Stefon Diggs desde el hospital, un momento íntimo que rápidamente cautivó a millones.
La hija de Jessi Uribe y Paola Jara ya nació y el cantante no se resistió al compartir una tierna foto de su recién nacida.
Neider García junto a Maiker Smith, hicieron una parodia de la situación y desataron risas en redes sociales.
Ana María Estupiñán encantó a sus seguidores con un video donde luce su barriguita pintada y recrea un trend junto a su esposo.
Valentina Taguado puso a prueba su olfato con Pasabordo en ¿Qué hay pa’ dañar? y no se guardó nada en su calificación.