El curioso sueño de una seguidora de Yeison Jiménez: comió pollo con él

Tras el lamentable fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado sábado 10 de enero, no solo su familia y amigos siguen llorando su partida, sino también sus seguidores e incluso, quienes no escuchaban su música.

En redes sociales, muchos usuarios manifestaron que no eran fanáticos del artista, pero aún así, sintieron demasiado conmoción por lo sucedido, ya que el Jiménez era conocido por ser ejemplo de persistencia y resiliencia.

¿Qué ha pasado tras la muerte de Yeison Jiménez?

El cantante iba en su aeronave con cinco integrantes más de su equipo, quienes además eran sus amigos y uno de ellos su primo.

Lastimosamente, ninguno se salvó tras el accidente aéreo y todos fueron despedido en el Movistar Arena en Bogotá, en donde estuvieron acompañados por fanáticos, amigos y familia.

Los sueños con Yeison Jiménez tras su muerte. (Foto: Freepik)

El artista ha tenido muchas despedidas, en donde ha recibido todo el amor y la admiración de parte de sus fanáticos, quienes lo recuerdan con profundo dolor.

Así mismo, también ha habido escándalos sobre la vida privada de Yeison, pero esto no ha opacado el homenaje que sus seres amados le han hecho.

¿Cuáles han sido los sueños que han tenido los fanáticos de Yeison Jiménez?

En redes sociales se ha hablado mucho sobre si Yeison Jiménez está descansando o no y esto ha generado mucha intriga entre los internautas, quienes han revelado que han soñado con él.

Curiosos sueños tras la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

En las diferentes plataformas digitales, fans e incluso personas que no escuchaban la música del artista han revelado los curiosos sueños que han tenido con él, por ejemplo, una mujer dijo que había soñado comiendo pollo junto a Yeison en su casa.

También, otras personas revelaron que lo vieron tranquilo vestido todo de negro y otra mujer confesó que soñó riéndose junto a él de los chistes que acostumbraba hacer.

De hecho, los mismos internautas se cuestionaron si estaban soñando con él, por lo que lo han pensado tanto tras su muerte.

Por otro lado, han salido videos y fotos en donde supuestamente el cantante se ha manifestado, pues aseguran que ha sido su fantasma captado en cámara y hasta supuestas psicofonías en donde se escucharía su voz, pero esto depende de quien crea en estas teorías.

Así mismo, una mujer dijo comunicarse con él y reveló que Yeison Jiménez estaba tranquilo, pues ha tenido la fuerza de estar junto a su familia en medio del dolor que provocó su partida.