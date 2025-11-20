Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así brilló Salomé Rodríguez, la hija de Daniela Ospina en su presentación de baile

Salomé Rodríguez enamoró nuevamente a los seguidores de Daniela Ospina con una presentación de baile donde mostró seguridad, técnica y carisma.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Daniela Ospina mostró su árbol de Navidad

Daniela Ospina volvió a emocionar a sus seguidores tras compartir un momento especial de la presentación de su hija, Salomé Rodríguez, quien una vez más se llevó todas las miradas con su talento para el baile.

¿Cómo sorprendió Salomé Rodríguez con su más reciente presentación de baile?

El video, publicado en las historias de la empresaria y deportista, muestra a la joven interpretando una coreografía con enorme seguridad y una energía que refleja el compromiso y disciplina que ha tenido desde que era apenas una niña.

 

Su precisión, ritmo y carisma hicieron que el momento se viralizara rápidamente, generando cientos de elogios, quien ha convertido esta pasión en uno de los pilares de su crecimiento personal.

¿Por qué Salomé ha logrado consolidarse como una de las niñas bailarinas más admiradas en redes?

La afinidad de Salomé con la danza no es nueva, desde muy pequeña ha mostrado interés por el arte y el movimiento, talento que ha nutrido con disciplina, clases constantes y una actitud que la ha caracterizado frente a cualquier escenario.

Daniela Ospina
El apoyo de Daniela, James y Gabriel Coronel ha sido clave en el desarrollo artístico de Salomé. | Foto AFP: Mireya Acierto

En su cuenta de Instagram, la menor ha compartido durante años videos de ensayos, coreografías y retos de baile, lo que ha permitido que su comunidad digital crezca y reconozca su evolución.

Este esfuerzo va acompañado del apoyo incondicional de sus padres, Daniela Ospina y James Rodríguez, quienes siempre han resaltado la importancia de permitir que su hija explore sus habilidades artísticas.

¿Qué revela este video sobre la disciplina y el futuro artístico de Salomé Rodríguez?

La presentación compartida por Daniela Ospina no solo deja ver un instante enternecedor, sino que también confirma el nivel de compromiso que Salomé ha desarrollado con el baile.

James Rodríguez (D) y su esposa Daniela Ospina niela Ospina posan durante su presentación en el Santiago Bernabéu.
La hija de Daniela Ospina y James Rodríguez deslumbró con una presentación que refleja disciplina, pasión y mucho carisma. Foto | PIERRE-PHILIPPE MARCOU.

Más allá de la técnica, lo que más resalta es la emoción con la que se entrega a cada movimiento y que su nombre se mantenga entre los más mencionados cuando se habla de jóvenes promesas del baile en redes sociales.

