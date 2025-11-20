Así vive Vanessa Pulgarín los momentos antes de la gran final de Miss Universo 2025

Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, no pudo evitar mostrar su emoción a pocas horas de que iniciara la gran final de Miss Universo 2025 y se lo hizo saber a sus cientos de seguidores en redes sociales por medio de su comunidad digital.

¿Cómo vivió Vanessa Pulgarín los momentos antes de la gran final de Miss Universo 2025?

Haciendo uso de la comunidad de su Instagram, en donde acumula un sinfín de seguidores, Vanessa Pulgarín compartió un corto audiovisual y una serie de mensajes con los que dejó en evidencia lo emocionada que se encontraba por la gran final de Miss Universo 2025, en donde se conocerá el nombre de quien portará la corona universal por los próximos meses.

Fans filtran la última aparición de Vanessa Pulgarín antes de la gran final de Miss Universo 2025 | Foto del Canal RCN.

Recordemos que la nueva Miss Universe, quien recibirá la corona de Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, ganadora de Miss Universo 2024, obtendrá varios premios además de portar la lujosa corona avaluada cerca de 5 millones de dólares.

En el video se puede ver a Pulgarín usando las características pantuflas que las misses suelen usar mientras están siendo maquilladas, para posteriormente ponerse sus respectivos trajes y tacones y salir a la pasarela a deslumbrar al jurado y a los televidentes alrededor del mundo.

Vanessa Pulgarín ha sobresalido en Miss Universo 2025 | Foto del Canal RCN.

Así mismo, Pulgarín acompañó el video en el que se le ve moviendo sus piernas, emocionada, con una serie de mensajes en los que expresó que ya se encontraba cambiándose en medio de un ambiente cargado de tensión y emoción.

"Ya me estoy cambiando. Ya empieza mi corre, correo. Así que éxitos. Los amooo, I love you".

¿Cuándo será la gran final de Miss Universo 2025?

Vale la pena recordar que la elección y coronación de Miss Universo 2025 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche, hora de Colombia.

La transmisión exclusiva para el país, directamente desde Tailandia, podrá verse por medio de la señal en vivo del Canal RCNy desde cualquier dispositivo a través de la app, que podrás descargar dando clic aquí.