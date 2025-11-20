Aida Victoria Merlano enternece con foto junto a Emiliano celebrando su primera Navidad: “Ella ganó”

Aida Victoria Merlano, sorprendió a sus millones de seguidores con una tierna foto junto a su hijo Emiliano luego de realizar compras navideñas.

¿Cómo celebra Aida Victoria Merlano su primera Navidad junto a Emiliano?

En la imagen, ambos sonríen sentados en una banca de un centro comercial, rodeados de árboles de Navidad, mientras lucen atuendos navideños que llamaron la atención de sus fanáticos.

La publicación generó cientos de me gustas y comentarios, entre ellos: “Ella ganó, así digan lo que digan, le quedó esta hermosura de esa relación, ¿para qué más?”, refiriéndose a la polémica ruptura con la expareja de la barranquillera, Juan David Tejada.

Recordemos que la creadora de contenido digital barranquillera y su ex han protagonizado varios inconvenientes públicos en donde se han mostrado varias conversaciones fuertes entre ellos, y un sinfín de pullas.

Así celebra Aida Victoria Merlano su primera Navidad con Emiliano. (Foto: Canal RCN)

No obstante, Merlano se muestra feliz de compartir esta época de fin de año junto a su pequeño de 4 meses, que vivirá su primera Navidad, al igual que ella como mamá.

Y es que la barranquillera ya había compartido que se encontraba de compras luciendo un look casual en el que se dejó ver con bolsas de varias tiendas y acompañó su publicación con un mensaje divertido:

“Emiliano estrena más que yo”, causando risas y ternura entre su fanaticada. Incluso varios de sus seguidores esperan con ansias un unboxing de sus compras.

¿Por qué la foto de Aida Victoria Merlano junto a Emiliano causó sensación?

La fotografía de Aida Victoria junto a Emiliano compartida en su cuenta de Tiktok donde suma más de 3 millones de seguidores se llenó de “me gusta” y comentarios de admiración.

La respuesta de los usuarios fue inmediata. Comentarios como “Qué ternura”; “Se ve feliz, eso es lo importante”; “Bellos” llenaron la publicación.

Aida Victoria ya había dejado claro que la temporada navideña comenzó para ella desde noviembre.

En un divertido video, dio la bienvenida a estas fechas y mencionó que aceptaba invitaciones a comer natilla, buñuelos y marranadas, asegurando que ya estaba junto a Emiliano en “horario navideño”, mientras su bebé acentuaba con la cabeza un “sí”, generando todo tipo de reacciones.