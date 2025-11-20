Así es el ‘camerino’ de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025

Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo la gran final de Miss Universo 2025, donde por fin conoceremos el nombre de la ganadora de la codiciada corona. Mientras llega el esperado momento, Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, presumió cómo luce su camerino en este magno evento.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿Cómo luce el camerino de Vanesa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Por medio de su comunidad en Instagram, Vanessa Pulgarín compartió una serie de videos y fotografías del lugar en el que todas las misses eran atendidas por los estilistas. Aunque cada una de las participantes no cuenta con un camerino como tal, sí disponen de espacios reducidos en los que pueden recibir la atención necesaria para lucir fantásticas en la pasarela.

Vanessa Pulgarín ha sobresalido en Miss Universo 2025 | Foto del Canal RCN.

De esta manera, según dejó ver Miss Colombia en el video, cada participante cuenta con una especie de tocador con espejo y el espacio suficiente para organizar todo el maquillaje y accesorios necesarios para lograr su look soñado para este día especial.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

Así mismo, mostró un poco más de este espacio en el que todas las misses se reúnen para quedar perfectas para el jurado. Allí también cuentan con un spot en el que un tocador muy elegante y teatral destacaba entre la decena de tocadores alrededor.

Vanessa Pulgarín representará a Colombia esta noche en Miss Universo. (Foto Canal RCN)

Las imágenes estuvieron acompañadas por un mensaje de Vanessa Pulgarín en el que expresó su agradecimiento por todas las personas que hacían posible que cada una de las misses lucieran espectaculares para el jurado de Miss Universo 2025.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie

"Valoro demasiado el trabajo de cada personita acá. Más de uno está derecho sin dormir. Haciendo su mejor trabajo. Y qué artistas, ellos quieren que nosotras nos veamos hermosas"

¿Cuándo será la gran final de Miss Universo 2025?

La elección y coronación de Miss Universo 2025 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche, hora de Colombia. La transmisión exclusiva para el país, directamente desde Tailandia, podrá verse por la señal en vivo del Canal RCN y desde cualquier dispositivo a través de la app, que podrás descargar dando clic aquí.