Dayana Jaimes, viuda del cantante Martín Elías, ha vuelto a dar de qué hablar recientemente tras reaparecer en redes con curioso mensaje.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿Cuál el mensaje con el que Dayana Jaimes reapareció en sus redes?

Dayana Jaimes volvió a las redes sociales tras varias semanas de inactividad luego de una fuerte polémica en la que se vio envuelta con su excuñada.

La empresaria protagonizó todo rifirrafe con Lily Díaz y su mamá Betsy Liliana luego que, la hija de Diomedes Díaz la acusara de meterse con su esposo y dañar su matrimonio.

Junto a estas acusaciones, salieron unos audios a la luz, lo cual encendió la polémica, dejando a Dayana Jaimes señalada y envuelta en una polémica de infidelidad.

Tras esta polémica, Dayana compartió una curiosa historia en su cuenta de Instagram en donde hizo alusión a los trucos que aplicará en su vida con base en una serie del momento en Netflix llamada 'Simplemente Alicia'.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

¿Cuál es el truco que implementará Dayana Jaimes con base en ¿Simplemente Alicia'?

Dayana Jaimes compartió una foto de su televisor en donde se dejó mostró viendo "Simplemente Alicia', una serie de drama protagonizada por Verónica Orozco, Michel Brown y Sebastián Carvajal, que expone la vida de una mujer que se ve atrapada en dos amores.

Junto a la imagen, Dayana Jaimes dejó una curiosa e irónica frase en donde aseguró que estaba anotando todos los trucos de Alicia para su vida.

Aprendiendo trucos de Alicia



Como era de esperarse este mensaje de Dayana Jaimes fue tomado como una clara indirecta por parte de sus seguidores para su excuñada y todas las personas que la señalaron semanas atrás.

Sin embargo, hasta el momento la empresaria no ha explicado cuáles son los trucos de Alicia que seguirá e implementará en su vida.

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

¿De qué trata Simplemente Alicia y dónde se puede ver?

La serie "Simplemente Alicia", producida por RCN Estudios y disponible en Netflix, se ha convertido en todo un 'boom' en plataformas digitales.

Esta serie se estrenó a comienzos de noviembre y, casi sin darse cuenta, terminó en el primer lugar de lo más visto en Colombia.

La historia la vida de una mujer que decide amar de una forma diferente y mantener dos matrimonios ha despertado mucha conversación en redes, sobre todo por lo que plantea y cómo lo cuenta.

Con 19 capítulos, un elenco auténtico y una producción que combina el drama con el humor, Simplemente Alicia sigue atrapando a quienes buscan una historia distinta, contada desde lo cotidiano y acompañada de una intriga constante.