Josse Narváez y Rami Herrera encantarán en La Sustituta: ¿cuáles son sus historias?

En La Sustituta, Josse Narváez y Rami Herrera dan vida a León Andrade y Mabel Calderón, una pareja marcada por situaciones complejas que influyen en el desarrollo del thriller. Los espectadores afirman que están a la expectativa de ver cómo sus actuaciones se suman al suspenso que distingue la historia.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿Cuál es el papel de Josse Narváez y Rami Herrera en La Sustituta?

La Sustituta, la nueva producción de Estudios RCN, presenta una historia donde cada personaje enfrenta secretos que se relacionan con hechos del pasado. En este contexto, los personajes de Josse Narváez y Rami Herrera toman un rol determinante.

León, interpretado por Narváez, es un médico dedicado que acompaña a Mabel en medio de las dificultades que ella enfrenta tanto en su vida personal como profesional. Mabel, interpretada por Rami, es una psiquiatra comprometida con sus casos, especialmente con la búsqueda de Berta, paciente que desapareció tras huir de la clínica Veracruz.

La relación entre León y Mabel se ve afectada por presiones externas y conflictos internos que derivan de experiencias pasadas que influyen en su presente. Internautas afirman que esta dinámica agrega una tensión significativa que conecta con el tono de la serie, donde las decisiones de los personajes repercuten de manera constante en el rumbo de la historia.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

¿Cómo son los personajes de Josse Narváez y Rami Herrera?

León Andrade y Mabel Calderón son personajes construidos a partir de conflictos personales profundos y situaciones que afectan su relación. Andrade es un médico joven, tranquilo y muy centrado. Tiene un carácter firme, pero sereno y prefiere mantener la calma incluso en situaciones complejas.

Josse interpreta a un médico joven, tranquilo y muy centrado / (Foto del Canal RCN)

Mabel es a una psiquiatra joven, dedicada a su trabajo y profundamente comprometida con los pacientes que atiende. Su vida está marcada por una experiencia del pasado que influyó en su estabilidad emocional y en la manera en la que se relaciona afectivamente. Es una mujer disciplinada, con una vocación fuerte por ayudar.

Mabel es a una psiquiatra joven, dedicada a su trabajo y comprometida con sus pacientes / (Foto del Canal RCN)

Ambos personajes avanzan en una relación marcada por presiones externas y silencios que influyen en su manera de enfrentar los desafíos. Mientras Narváez intenta sostener su estabilidad, Mabel equilibra su vida personal con una investigación que la lleva a situaciones cada vez más complejas.

Esta combinación de cargas individuales y decisiones compartidas define el rumbo de su historia dentro de la serie.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?

¿Cuándo y dónde ver La Sustituta?

La Sustituta hará parte de la programación de Canal RCN, donde se presentará el desarrollo de la historia. El estreno se llevará a cabo el 26 de noviembre de 2025 a las 8:00 p.m., momento en el que comenzará a revelarse el universo de la casa Urquijo y la clínica Veracruz.

La serie se estrenará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 8 p.m / (Foto del Canal RCN)

A partir de ese momento, los capítulos se integrarán a la franja nocturna del canal, donde la audiencia podrá seguir el rumbo de los personajes a medida que se incrementa el suspenso, se revelan nuevas conexiones entre la casa Urquijo y la clínica Veracruz, y cada decisión de los protagonistas abre caminos que influyen directamente en el desarrollo del misterio central.