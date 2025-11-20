Josse Narváez y Rami Herrera encantarán en La Sustituta: ¿cuáles son sus historias?
Josse Narváez y Rami Herrera dan vida a León y Mabel, personajes que conectan el suspenso y los secretos de La Sustituta.
En La Sustituta, Josse Narváez y Rami Herrera dan vida a León Andrade y Mabel Calderón, una pareja marcada por situaciones complejas que influyen en el desarrollo del thriller. Los espectadores afirman que están a la expectativa de ver cómo sus actuaciones se suman al suspenso que distingue la historia.
¿Cuál es el papel de Josse Narváez y Rami Herrera en La Sustituta?
La Sustituta, la nueva producción de Estudios RCN, presenta una historia donde cada personaje enfrenta secretos que se relacionan con hechos del pasado. En este contexto, los personajes de Josse Narváez y Rami Herrera toman un rol determinante.
León, interpretado por Narváez, es un médico dedicado que acompaña a Mabel en medio de las dificultades que ella enfrenta tanto en su vida personal como profesional. Mabel, interpretada por Rami, es una psiquiatra comprometida con sus casos, especialmente con la búsqueda de Berta, paciente que desapareció tras huir de la clínica Veracruz.
La relación entre León y Mabel se ve afectada por presiones externas y conflictos internos que derivan de experiencias pasadas que influyen en su presente. Internautas afirman que esta dinámica agrega una tensión significativa que conecta con el tono de la serie, donde las decisiones de los personajes repercuten de manera constante en el rumbo de la historia.
¿Cómo son los personajes de Josse Narváez y Rami Herrera?
León Andrade y Mabel Calderón son personajes construidos a partir de conflictos personales profundos y situaciones que afectan su relación. Andrade es un médico joven, tranquilo y muy centrado. Tiene un carácter firme, pero sereno y prefiere mantener la calma incluso en situaciones complejas.
Mabel es a una psiquiatra joven, dedicada a su trabajo y profundamente comprometida con los pacientes que atiende. Su vida está marcada por una experiencia del pasado que influyó en su estabilidad emocional y en la manera en la que se relaciona afectivamente. Es una mujer disciplinada, con una vocación fuerte por ayudar.
Ambos personajes avanzan en una relación marcada por presiones externas y silencios que influyen en su manera de enfrentar los desafíos. Mientras Narváez intenta sostener su estabilidad, Mabel equilibra su vida personal con una investigación que la lleva a situaciones cada vez más complejas.
Esta combinación de cargas individuales y decisiones compartidas define el rumbo de su historia dentro de la serie.
¿Cuándo y dónde ver La Sustituta?
La Sustituta hará parte de la programación de Canal RCN, donde se presentará el desarrollo de la historia. El estreno se llevará a cabo el 26 de noviembre de 2025 a las 8:00 p.m., momento en el que comenzará a revelarse el universo de la casa Urquijo y la clínica Veracruz.
A partir de ese momento, los capítulos se integrarán a la franja nocturna del canal, donde la audiencia podrá seguir el rumbo de los personajes a medida que se incrementa el suspenso, se revelan nuevas conexiones entre la casa Urquijo y la clínica Veracruz, y cada decisión de los protagonistas abre caminos que influyen directamente en el desarrollo del misterio central.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike