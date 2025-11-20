Exposhow 2025 en Bogotá: así se vivió el encuentro que unió todos los medios de RCN
Exposhow 2025, evento realizado en Bogotá, permitió a marcas y anunciantes conocer el ecosistema mediático completo de RCN.
Durante el 19 y 20 de noviembre, el Canal RCN abrió sus puertas para realizar Exposhow 2025, un espacio en el que marcas, anunciantes y agencias pudieron conocer la oferta de contenidos y herramientas del grupo de medios para 2026. Esta exposición permite mostrar como televisión, radio, prensa y plataformas digitales trabajan para llegar a millones de usuarios.
¿Qué es Exposhow y cuál es su objetivo?
Exposhow es un evento organizado por Canal RCN, RCN Radio, Win Sports, La República y NTN24, pensado para presentar a clientes y aliados todas las novedades de su portafolio de productos y servicios para el 2026.
Su objetivo principal es mostrar cómo cada medio del ecosistema RCN puede trabajar de manera coordinada para alcanzar a diferentes audiencias, permitiendo a los asistentes evaluar estrategias y oportunidades de pauta de manera integral.
"Aquí se dan cita clientes, agencias, centrales de medios, que vienen a conocer que tenemos nosotros...", expresó Hennio Garcío, Gerente Comercial RCN.
Durante dos días, los asistentes pudieron conocer el alcance de cada medio y cómo se pueden integrar para planear campañas publicitarias efectivas. Los participantes destacan que estos encuentros son clave para entender el valor de la integración de medios y cómo las marcas pueden aprovecharla para maximizar su visibilidad.
¿Qué actividades se realizaron en Exposhow?
El encuentro incluyó presentaciones, demostraciones y paneles con ejecutivos de RCN, recorridos por las instalaciones del canal y la exposición de herramientas como RCN ID, que permite conocer los intereses y preferencias de las audiencias registradas en sus plataformas.
Los asistentes también exploraron la app del Canal y las estrategias de contenidos para 2026, incluyendo la cobertura del mundial de fútbol.
Los asistentes también tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con los equipos de televisión, radio y prensa para conocer de primera mano las opciones que tienen para pautar o fortalecer sus campañas. En redes afirman que estas actividades facilitan la comprensión del impacto que puede tener cada medio en la audiencia.
¿Qué importancia tiene Exposhow?
Exposhow 2025 está dirigido a marcas, agencias y centrales de medios interesados en descubrir cómo invertir de manera efectiva en medios integrados. Los asistentes pudieron analizar casos de éxito, conocer el alcance de audiencias y todas las opciones de transmisión y formatos que RCN ofrece en televisión, radio, prensa y plataformas digitales.
Con esta exposición, RCN busca fortalecer su modelo de integración mediática y presentar las novedades que llegarán en 2026, consolidando relaciones con clientes y demostrando el potencial de su ecosistema para planear campañas completas y estratégicas. Los asistentes destacan que este tipo de encuentros permite aprovechar al máximo cada plataforma del grupo de medios.