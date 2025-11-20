Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Blessd rompió el silencio tras ser relacionado con mujeres trans: "tengo mis gustos claros"

El cantante Blessd aclaró en redes sociales su orientación tras fuertes señalamientos de Pirlo en su más reciente canción.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Blessd asiste a Premios Tu Música Urbano 2022 el 23 de junio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.
La contundente respuesta de Blessd tras señalamientos de Pirlo. Foto | Jose R. Madera.

El reciente lanzamiento de Jean Emmanuel Cortés Herrera, conocido como Pirlo, sigue acaparando la atención en redes sociales, pues con su canción titulada como 'El Ficticio', lanzó fuertes acusaciones en contra de Blessd, a quien, entre otras cosas, señaló de mantener encuentros clandestinos con mujeres trans.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Blessd ante los fuertes señalamientos de Pirlo en su contra?

Ante lo dicho por su colega en la composición, en las últimas horas el cantante conocido como 'El Bendito' rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram y dio a conocer su opinión frente a toda la polémica que ha generado el tema.

Artículos relacionados

"Agradecido siempre con el me apoya y está ahí, uno de hombre siempre tiene que responder cuando de verdad hay que hacerlo y mi manera fue con música", fueron las primeras palabras de un extenso texto que el intérprete publicó por medio de sus historias.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Blessd ante la tiradera de Pirlo en su contra?

Más adelante, el antioqueño sostuvo que él respondió con la verdad y no tuvo que decir mentiras para que la gente creyera en una tiradera "ficticia", dejando en evidencia que, al parecer todo lo que se dijo en su contra sería falso.

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision.
Blessd le responde a Pirlo y aclara supuestos encuentros con mujeres trans. Foto | Rodrigo Varela..

"El que me conoce sabe en realidad cómo soy y no tengo nada en contra de la comunidad LGBTI y si fuera gay o me gustaran los hombres me verían de la mano con un man más lindo que yo, nunca ocultaría nada", señaló el intérprete con firmeza.

Así mismo, continuó diciendo que, en realidad no le importan las opiniones de los demás, pues al final él sabe qué tipo de persona es, y sobre todo, tiene sus gustos muy claros, por lo que culminó afirmando que es lo único que va a decir sobre el tema.

¿Qué dijo Blessd tras ser señalado de tener encuentros con mujeres trans?

Por último, el artista paisa comentó que, contrario a lo que muchos piensan creyendo todo acabó con esta controversia, la luz continúa y es apenas el comienzo de muchas cosas grandes, "y este sábado en Bogotá van a ver de qué está hecho el mejor artista de Colombia en este momento", dijo.

Blessd asiste a Casa Spotify Miami en The Wynwood Marketplace.
Blessd rompió el silencio tras acusaciones de Pirlo. Foto | Dimitrios Kambouris.

El joven paisa que se ha convertido en una de las voces más influyentes del reguetón en el país, terminó agradeciendo a todos aquellos que están presente de una u otra manera y advirtió que seguirá siendo "el bendito" toda la vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Robaron camioneta a periodista en Bogotá Talento nacional

Reconocida periodista fue víctima de robo: delincuentes se llevaron su camioneta

“Sigo temblando”: la reconocida periodista Ana Vélez relató cómo fue el atraco que sufrió en la capital colombiana.

La tierna foto de Aida Victoria Merlano con su bebé Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano enternece con foto junto a Emiliano celebrando su primera Navidad: “Ella ganó”

Aida Victoria Merlano enternece a seguidores con foto junto a Emiliano luciendo atuendos navideños.

Blessd

Farid Pineda, exnovio de Ornella Sierra, lanzó pulla a Blessd tras tiradera de Pirlo

En medio del revuelo que ha causado esta polémica, Farid Pineda se burló de Blessd luego de que Pirlo arremetiera en su contra.

Lo más superlike

Shakiremys colombiana: el fósil de tortuga que rinde homenaje a Shakira Shakira

Shakiremys colombiana: ¿por qué el nuevo fósil de tortuga lleva el nombre de Shakira?

Un nuevo fósil de tortuga hallado en la Tatacoa fue nombrado Shakiremys colombiana en homenaje a la cantante barranquillera.

Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y envía fuerte mensaje a Christian Nodal: "Yo aguanto mucho"

Beéle rompe récord en Bogotá Beéle

Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Josse Narváez y Rami Herrera encantarán en La Sustituta Producciones RCN

Josse Narváez y Rami Herrera encantarán en La Sustituta: ¿cuáles son sus historias?

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?