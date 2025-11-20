Blessd rompió el silencio tras ser relacionado con mujeres trans: "tengo mis gustos claros"

El reciente lanzamiento de Jean Emmanuel Cortés Herrera, conocido como Pirlo, sigue acaparando la atención en redes sociales, pues con su canción titulada como 'El Ficticio', lanzó fuertes acusaciones en contra de Blessd, a quien, entre otras cosas, señaló de mantener encuentros clandestinos con mujeres trans.

¿Qué respondió Blessd ante los fuertes señalamientos de Pirlo en su contra?

Ante lo dicho por su colega en la composición, en las últimas horas el cantante conocido como 'El Bendito' rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram y dio a conocer su opinión frente a toda la polémica que ha generado el tema.

"Agradecido siempre con el me apoya y está ahí, uno de hombre siempre tiene que responder cuando de verdad hay que hacerlo y mi manera fue con música", fueron las primeras palabras de un extenso texto que el intérprete publicó por medio de sus historias.

¿Cómo reaccionó Blessd ante la tiradera de Pirlo en su contra?

Más adelante, el antioqueño sostuvo que él respondió con la verdad y no tuvo que decir mentiras para que la gente creyera en una tiradera "ficticia", dejando en evidencia que, al parecer todo lo que se dijo en su contra sería falso.

Blessd le responde a Pirlo y aclara supuestos encuentros con mujeres trans. Foto | Rodrigo Varela..

"El que me conoce sabe en realidad cómo soy y no tengo nada en contra de la comunidad LGBTI y si fuera gay o me gustaran los hombres me verían de la mano con un man más lindo que yo, nunca ocultaría nada", señaló el intérprete con firmeza.

Así mismo, continuó diciendo que, en realidad no le importan las opiniones de los demás, pues al final él sabe qué tipo de persona es, y sobre todo, tiene sus gustos muy claros, por lo que culminó afirmando que es lo único que va a decir sobre el tema.

¿Qué dijo Blessd tras ser señalado de tener encuentros con mujeres trans?

Por último, el artista paisa comentó que, contrario a lo que muchos piensan creyendo todo acabó con esta controversia, la luz continúa y es apenas el comienzo de muchas cosas grandes, "y este sábado en Bogotá van a ver de qué está hecho el mejor artista de Colombia en este momento", dijo.

Blessd rompió el silencio tras acusaciones de Pirlo. Foto | Dimitrios Kambouris.

El joven paisa que se ha convertido en una de las voces más influyentes del reguetón en el país, terminó agradeciendo a todos aquellos que están presente de una u otra manera y advirtió que seguirá siendo "el bendito" toda la vida.