La Segura enternece al mostrar en video a Lucca riendo a carcajadas: “¡Qué hermosura!”

La creadora de contenido Natalia Segura conocida como La Segura volvió a generar una ola de ternura entre sus millones de seguidores al mostrar el tierno momento con su hijo, Lucca.

Artículos relacionados Miss Universo Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

¿Por qué Lucca, el hijo de La Segura causó una ola de ternura en redes?

La Segura compartió en sus historias de Instagram un video, donde Lucca, el pequeño que ha estado presente en distintas etapas de su vida y contenido, protagonizó un momento que desató sonrisas entre los usuarios.

En la grabación se escucha al niño reírse con una espontaneidad que rápidamente tocó fibras entre la fanaticada de la influencer.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

Aunque el clip dura pocos segundos, fue suficiente para llenar el video de La Segura con mensaje de cariño y emojis de amor para el bebé, además de la admiración hacía la influencer caleña quien suele compartir fragmentos de su cotidianidad y su rol como madre.

El dulce momento entre La Segura y Lucca. (Foto: Canal RCN)

La reacción no tardó en hacerse notar entre su fanaticada: “Ay cómo está de grande”, “Hermoso” y “Lucca hermoso. No crezcas tan rápido”, fueron algunos de los comentarios de los millones de seguidores de la caleña.

¿Qué hizo Lucca para sacarle tanta ternura a La Segura?

Sin duda, este no ha sido el único momento en el que la creadora de contenido caleña ha compartido escenas significativas junto a su pequeño de siete meses, fruto de su relación con el uruguayo, Ignacio Baladán.

Artículos relacionados Miss Universo Fátima Bosch deslumbra en su sesión como Miss Universo y lanza pulla a críticas: “La envidia”

Antes del video que enterneció a sus seguidores, La Segura publicó otro clip en el que aparece “conversando” con Lucca.

El dulce momento entre La Segura y Lucca. (Foto: Canal RCN)

En la divertida interacción, la influenciadora Natalia Segura le hace un reclamo juguetón por estar en la calle, y el bebé responde con un grito suave que ella recibe con una expresión de sorpresa, provocando risas entre sus seguidores.

Todo esto ocurre mientras la caleña continúa su proceso de recuperación, luego de que su pie izquierdo presentara un trombo.

Aunque había tomado los anticoagulantes tras someterse a un procedimiento estético para mejorar el aspecto de su abdomen, después de dar a luz los médicos le indicaron que está reteniendo líquidos, por lo que al parecer debe permanecer en reposo.