Giovanny Ayala lanza desgarradora súplica por la vida de su hijo desaparecido

Tras días de angustia, Giovanny Ayala reaparece con un emotivo mensaje: pide por la integridad y vida de su hijo desparecido.

Ingrid Jaramillo Rojas
Giovanny Ayala pide ayuda desesperada por la vida de su hijo desaparecido
La emotiva súplica de Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo. (Foto Canal RCN).

Luego de tres días de haber confirmado la desaparición de su hijo de 21 años, Giovanny Ayala reapareció en sus redes sociales con un emotivo video, en el que no solo agradeció a todas las personas que lo han apoyado en este difícil momento, sino que también pidió a quienes tenían retenido a su hijo que no tomaran represalias contra él y su acompañante.

¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre la desaparición de su hijo?

En un extenso video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con gran cantidad de seguidores, Giovanny Ayala expresó su dolor por la desaparición de su hijo Miguel Ayala, quien habría sido visto por última vez el martes 18 de noviembre, tras una presentación en vivo en El Tambo, Cauca.

Familiares y amigos de Giovanny Ayala impulsan un llamado por la liberación de su hijo
Amigos y familiares de Giovanny Ayala se unen para pedir la liberación de su hijo. (Foto Canal RCN).

El reconocido artista pidió a las personas que tenían retenidos a su hijo y a su mánager que cuidaran su integridad y respetaran sus vidas, recordando que ninguno de los dos hace parte de “esta guerra”.

"Les pido por favor que ellos no están en esta guerra. Pido a Dios que les afloje su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente llevan alegría a través de la música a municipios desafortunados, donde el orden público está marcado por la vi0l3nc1a. Les pido que guarden su integridad y respeten sus vidas", expresó Ayala.

Además, solicitó a todas las personas que oraran por Miguel para que regrese pronto a casa sano y salvo, y le hizo un llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro: "Le pido al señor presidente que desplace todo su equipo del Gaula, policía, Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), por favor, para el pronto regreso de mi hijo".

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

De acuerdo con información brindada por las autoridades locales, Miguel Ayala fue interceptado por dos vehículos y una motocicleta mientras se dirigía desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca.

Giovanny Ayala habló sobre la desaparición de su hijo
Giovanny Ayala dejó ver su fe en medio de la desaparición de su hijo. (Foto Canal RCN)

El joven y su mánager habrían sido obligados por hombres armados que descendieron de los vehículos a desviarse hacia el sector de Las Tres Margaritas, en la zona rural de Cajibío, donde se perdió su rastro.

Hasta el momento se desconocen avances en la búsqueda de ambos jóvenes, cuyos familiares continúan pidiendo su regreso a casa.

