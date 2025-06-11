Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Michelle Rouillard hace llorar a fans de MasterChef Celebrity con mensaje para Patty Grisales

Michelle Rouillard le dedicó emotivas palabras a Patty Grisales tras su eliminación de MasterChef Celebrity: "Tu sazón es inigualable".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Michelle Rouillard se despidió de Patty Grisales
Michelle Rouillard y su emotivo mensaje de despedida para Patty Grisales. (Fotos Canal RCN)

La cocina de MasterChef Celebrity despidió a una de sus participantes más queridas de esta temporada por los televidentes y sus compañeros, la actriz Patricia Grisales.

¿Cómo despidieron a Patricia Grisales sus compañeros de MasterChef Celebrity?

Patricia Grisales tuvo que despedirse de MasterChef Celebrity tras enfrentarse en un reto de eliminación contra Violeta Bergonzi y Carolina Sabino.

La experimentada actriz siempre se caracterizó por su gran sazón y hasta fue catalogada como la 'Reina de la sazón' fue elegida por los jurados como el plato que menos gustó y por ende quien tenía que abandonar la cocina.

Patricia tras conocer que era la elegida para abandonar la competencia no dudó en dedicar emotivas palabras de agradecimiento a todos, asegurando que se iba una nueva persona a la que entró y se llevaba grandes amigos para la vida.

Unas de esas amigas son Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Michelle Rouillard, esta última, le dedicó un emotivo mensaje tras su eliminación.

Así despidieron a Patty Grisales de MasterChef
Alejandra, Violeta y Michelle afectadas por salida de Patty Grisales. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue el emotivo mensaje con el que Michelle Rouillard despidió a Patty Grisales?

Michelle Rouillard compartió una fotografías de la eliminación de Patty Grisales junto a un emotivo mensaje en el que le expresó todo su cariño, admiración y respeto: "Ay mi Patty tan linda".

La recordada actriz de Hasta que la plata nos separe le dejó claro que para ella conocerla fue un premio porque era una mujer talentosa, cariñosa y llena de energía.

De verdad que eres uno de los seres humanos más especiales que conocí en MasterChef Celebrity. Eres una mujer extraordinaria, fuerte, con un corazón enorme y ¡qué talento en la cocina" Tu sazón es simplemente inigualable.

Asimismo, le recalcó su forma de ser con todos, en donde no tuvo una mala palabra o comentario para sus compañeros a pesar de las circunstancias o pruebas.

Más allá de eso, lo que más admiro es tu forma tan bonita de ser. Te agradezco de corazón todo lo que compartiste conmigo, lo que me cuidaste y lo pendiente que siempre estuviste. Gracias por tanto, Patty.

¿Cómo reaccionó Patty Grisales al mensaje de despedida de Michelle Rouillard?

Patty Grisales se mostró conmovida con el mensaje de Michelle Rouillard y por eso lo compartió en sus redes sociales.

La actriz le expresó su cariño a Michelle y le dejó claro que tras MasterChef serán siendo amigas y colegas.

Asimismo, otras participantes como Violeta y Alejandra Ávila le han dedicado emotivas palabras de despedida a la experimentada actriz.

Violeta Grisales y Patty Grisales
Violeta Grisales tras la eliminación de Patty Grisales. (Foto Canal RCN)
